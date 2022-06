Povinné nabíjení přes USB-C by mohli mít i v USA. Senátoři udělali první krok

Evropská komise, parlament i rada se před dvěma týdny dohodly na směrnici, která by výrobcům mobilů, notebooků, myší nebo sluchátek nařídila, aby u nových produktů vydaných od podzimu 2024 byl konektor pro nabíjení typu USB-C.

Podobnou legislativu by nakonec mohly zavést také Spojené státy. Demokratičtí senátoři Ed Markey a Elizabeth Warren spolu s nezávislým Berniem Sandersem totiž vyzvali americkou ministryni obchodu Ginu Raimond, aby její úřad rovněž navrhl strategii jednotného nabíjecího rozhraní.

Dokument se nicméně o USB-C nikde nezmiňuje. Senátoři pouze citují plán EU, podle něhož by interoperabilita pomohla snížit množství elektro odpadu. Ministerstvo by však mohlo zákon napsat vágněji tak, aby došlo ke sjednocení napříč výrobci, ale nezabetonoval se na několik let stav, kdy se povinně přejde na jeden typ konektoru (dnes je logickou volbou právě USB-C), ale omezilo by to případný vývoj jeho nástupce.

„Nemůžeme dovolit elektronickému průmyslu, aby upřednostnil proprietární a nevyhnutelně zastaralou technologii nabíjení před ochranou spotřebitelů a životního prostředí,“ uvádějí senátoři.

Zdroj: The Verge