Povinná výbava pro hráče: Přehled aplikací, bez kterých se správný pařan neobejde

Ať už hrajete simulátory, FPS, RPG, nebo směsici všech možných žánrů, bude se vám hodit základní set herních programů. Některé z nich pomohou s komunikací, jiné s okamžitým pořízením záznamu ze hry a další udělají pořádek v počtu herních klientů.

Dali jsme dohromady několik programů a aplikací, které jsou opravdu užitečné, pokud se naplno pustíte do hraní počítačových her. Sami je napříč redakcí používáme a jsou to tedy osobně ověřené aplikace, za jejichž funkčnost a smysluplnost ručíme. Nyní jsme ještě důkladně prozkoumali všechny jejich schopnosti a teď si můžete přečíst, co všechno umí a k čemu se hodí.

Jeden klient pro všechno

Největší část testování jsme věnovali aplikaci, která by alespoň zčásti nahradila dnes již tradiční směs klientů herních platforem. Tou hlavní je Steam, který v současné době nechybí snad na žádném herním počítači. Postupně však vyrostl i Epic, GOG a ve Windows zároveň najdete aplikaci Xbox. A stále to nejsou veškeré herní platformy – existuje jich mnohem víc a pro pohodlné fungování se tedy bude hodit jejich sjednocení do jednoho programu.

Těch funguje hned několik, pouze dva z nich ale nabízí jak přehledné rozhraní, tak většinu požadovaných funkcí. Základem je především umožnit nejlépe otevřenou částí zdrojového kódu do takové aplikace vývojářům přidat i menší platformy.