Povely v kapse. Poradíme, jak na hlasové ovládání mobilních telefonů

Ovládat zařízení a diktovat texty můžete i se svým mobilním telefonem, tabletem i třeba chytrými hodinkami. Bývá to často i nejpohodlnější.

Zatímco zpočátku byli hlasoví asistenti chápáni jako zábavná novinka, dnes jsou integrováni do stovek milionů telefonů a tabletů po celém světě. Můžete je využívat pro snadné vyhledávání informací nebo ovládání aplikací bez potřeby fyzických kláves nebo dotykové obrazovky. Hlasové ovládání se tak stává stále populárnějším a praktičtějším způsobem, jak ovládat mobilní zařízení. Zároveň jde o skvělý způsob, jak můžete ovládat třeba telefon, když potřebujete mít volné ruce – třeba při řízení. A v neposlední řadě je hlasové ovládání nedocenitelnou funkcí pro osoby s omezenou pohyblivostí či se špatným zrakem.

Výhodou hlasového ovládání je také zrychlení procesů, jako je vyhledávání nebo psaní textových zpráv. Je to mnohem rychlejší než zadávání požadavků pomocí klávesnice nebo dotykové obrazovky, i když na druhou stranu ne vhodné ve všech situacích. Pokud potřebujete napsat delší zprávu, můžete použít hlasový záznamník a následně převést váš hlasový záznam na text, což je také velmi užitečná funkce.

Hlasoví asistenti hlavně na chytrou domácnost

Nejznámější způsob ovládání zařízení pomocí hlasu je použití hlasových asistentů, jako jsou například Siri od Apple nebo Google Assistant od Googlu. 1 Tito asistenti mají umožňovat uživatelům říkat svým zařízením, co mají dělat – například otevřít aplikaci, zavolat osobě z kontaktů, napsat zprávu, zjistit jakékoli informace z internetu nebo třeba zapnout chytrou žárovku a pustit hudbu.

Zásadní problém hlasových asistentů však spočívá v tom, že žádný z nich neumí komunikovat v češtině. Jak Apple Siri, Amazon Alexa, Samsung Bixby, tak i Google Assistant češtinu doposud nepodporují, a to i přesto že Google podporu češtiny sliboval už před pěti lety. Angličtina při zadávání hlasových příkazů není problém jenom kvůli tomu, že musíte umět anglicky. Ale také proto, že řadu věcí ani není možné anglicky zadat – typicky jakékoli české názvy. Příklad – chcete pustit skladbu Hodinový hotel, řeknete: „Ok Google, play hodinový hotel“. Poprvé to pochopí jako „Play how do you know Hotel“. Podruhé jako „Play Helena Bay Hotel“.

Blýskání na lepší časy s LLM

Paradoxní je přitom situace, že dříve Google Assistant umožňoval česky příkazy a názvy zadávat, protože využíval primitivnější diktování textu, kde už je podpora češtiny dlouho. To však nyní není možné a dlouhou dobu bylo dokonce nutné mít celý telefon přepnutý do angličtiny, abyste mohli Google Assistant plnohodnotně využívat.