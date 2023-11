Používáte ve městech sdílená kola nebo koloběžky?

Na náměstích, u úřadů, obchoďáků, a především na chodnících každý den vidáte sdílená kola nebo koloběžky. Už jste je někdy vyzkoušeli, jezdíte s nimi pravidelně, nebo se jim vyhýbáte? Jaké s nimi máte zkušenosti? A pokud nepoužíváte sdílenou mobilitu, berete si do města vlastní koloběžky?

Filip Kůžel

Ano, už jsem to zkusil

Poprvé asi před 15 lety v Paříži, tedy dřív, než to bylo cool, dřív, než se tomu říkalo sdílená ekonomika a bikesharing. Rád na to vzpomínám, turistice to přidalo nový rozměr, nové zážitky, přitom to stálo pár korun. Pak ještě něco podobného v Londýně, z boku perforované pneumatiky z masivní gumy vydržely strašné zacházení. Vzpomenu si ještě na Berlín – to už byly elektrické koloběžky, které ten večer nahradily taxík. Bylo to po pár pivech a pro jednoho z kamarádů to skončilo nepěkným zraněním.

Tedy nějaká zkušenost je, ale spíše malá. Častěji jsem v té pozici, že o sdílené koloběžky zakopávám na chodnících našich měst.

Petr Urban

Ne, nepoužívám

U nás ve městě jsou sdílené maximálně vlaky a autobusy. Při cestách do větších měst chodím pěšky, jak to jde. Když to nejde, preferuji veřejnou hromadnou dopravu a nemám důvod měnit. Jako pěšák neoceňuji, když po městech všude potkávám poházené koloběžky (někdy i kola). Považuji to za symptom sobeckosti.

Tomáš Holčík

Ne, nepoužívám

Tedy jednou jsem použil půjčení kola od Rekola, protože měli tehdy akci na tuším dva měsíce HBO Go za jízdu, a větší radost jsem měl z HBO Go, než z procesu půjčení. To už je ale několik let. Mám případně pro ježdění vlastní koloběžku, ale ta jde nyní použít jen na krátké cesty okolo bydliště, brněnská MHD zakazuje nástup s jakýmikoli elektrovozítky (mimo těch pro invalidy) a to se týká i elektrokol.

Ve městě tak využívám MHD s chozením pěšky. A koloběžku si nepůjčuji ani při městské turistice v zahraničí. Rád chodím pěšky a s koloběžkou bych navíc musel řešit lokální pravidla silničního provozu, která nejsou vždy zcela jasná.

Lukáš Václavík

Ne, nepoužívám

Ještě loni se starým mobilem jsem byl prakticky kdykoliv připraven ta kola nebo koloběžky použít. Měl jsem v něm aplikace Rekola i Bolt, v nich zaregistrované účty a jen čekal na příležitost. Ta se ale nikdy nedostavila. Nebo dostavila a já si nikdy nevzpomněl, bylo špatné počasí nebo jsem se v cizím městě nechtěl pouštět na cesty, kde to neznám.

Když už někde bloudím, tak spíš pěšky, abych to místo líp poznal a víc si jej užil. V novém mobilu už proto ty aplikace ani nemám. A jediná má zkušenost se sdílenými koloběžkami je, že ty spadlé zelené potvory sem tam uklidím z chodníku nebo cyklostezky, abych si vyslechl jejich pípání, jako bych byl nějaký zloděj.

Karel Kilián

Ano, už jsem to zkusil

Primárně se, pokud je to jen trochu možné, přemísťuji autem. Nicméně sdílená kola a koloběžky jsem ze zvědavosti vyzkoušel. V roce 2020 jsem několikrát zkusil kola Nextbike – využíval jsem je hlavně při odlovu keší, ke kterým se nedá dostat autem (např. těch, které jsou uložené v blízkosti cyklostezek). Ocenil jsem jednoduché odemknutí, možnost rychlé změny výšky sedla a přehazovačku, díky které se dalo reagovat na podmínky na trase. K pravidelnému používání mě však sdílená kola nepřesvědčila.

Později se objevily elektrické koloběžky, což jsem pochopitelně musel také vyzkoušet. Dopadlo to tak, že jsme si po dvou jízdách pořídili domů vlastní - konkrétně dva kusy Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2. V loňském roce jsme na nich jezdili celkem často a mohu konstatovat, že dokonale pokryly potřeby městské mobility. Koloběžku jsem používal zejména na kratší pojížďky, na které byla škoda startovat auto. Zatím mají najeto něco kolem 1200 kilometrů a fungují dobře.

Ačkoli jsem přesvědčen o tom, že sdílené koloběžky jsou ideálním řešením městské mobility, bohužel se často stávají spíše atrakcí. Zejména negativně pak vnímám počínání některých lidí, kteří jsou schopni jezdit s koloběžkami po chodnících a dalších místech, kde dochází k ohrožování chodců. Zbytečně tak vrhají negativní světlo na tento typ dopravních prostředků. Já sám jezdím výhradně po silnicích (i když se na nich v Ostravě necítím zcela bezpečně), případně po cyklostezkách.

Jakub Čížek

Ne, nepoužívám

Elektrokoloběžky používat nemohu, protože při osobní výšce okolo dvou metrů a se střevíčky velikosti 48-50 bych kvůli vyššímu těžišti a nedostatku místa na platformě skončil na zemi už po pár metrech. Dokud se tedy ve městech vedle elektrokoloběžek pro trpaslíky neobjeví i stroje pro normálně rostlé Jihomoraváky, nikdo mě na to ďáblovo prkno nedostane.

A co vy, používáte ve městech sdílená kola nebo koloběžky?