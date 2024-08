Používáte v zemích mimo EU roaming svého operátora, nebo jinou SIM kartu?

V EU již sedm let můžete volat, psát a datovat* stejně jako doma, takže při cestách do zahraničí nad jinou SIM kartou ani neuvažujete. Ale co když jedete na dovolenou nebo pracovní cestu někam mimo unii, kde jsou drahé tarifní zóny? Spoléháte se na roaming, či si koupíte nějakou místní/mezinárodní SIM kartu?

V komentářích pak můžete odpověď rozvést. Omezujete v zahraničí nějak svou spotřebu dat, hledáte případně bezplatné Wi-Fi hotspoty? Máte zkušenosti s mezinárodními eSIM, které si snadno koupíte a aktivujete ještě v Česku?

Filip Kůžel

Mám mezinárodní SIM kartu

V EU roaming, to je bez debat. Skvělá záležitost, na to se dobře zvyká. Jinde jsem internet řešil služby jako Airalo, ale od té doby, co stejnou věc umí Revolut, nepoužívám nic jiného. Samo to nainstaluje eSIM, balík dat koupím na dvě kliknutí. Lehčí už to být nemůže.

Marek Lutonský

Mám mezinárodní SIM kartu Kupuji SIM místního operátora

Když jde třeba jen o den, zvážím, jestli nemá smysl přikoupit roamingový datový balíček; protože jde samozřejmě pouze o data. Ale většinou je lepší koupit místní kartu. Dnes je to díky eSIM pohodlné a online, tak není co řešit.

Doplněno: Až teď po vydání vidím, že ostatní píšou o stejné možnosti jako já, ale kupodivu tomu říkají mezinárodní SIM karta. Tak jdu do stejného klubu.

Vladislav Kluska

Mám mezinárodní SIM kartu

Při cestách mimo EU teď už zásadně využívám jen eSIM. Možná je levnější někde na místě hledat lokální SIM kartu, ale pro to pohodlí, to mi za to stojí. Nad využitím roamingu od našich operátorů jsem ani neuvažoval, ty ceny jsou absolutně absurdní a naši českou SIM takto mimo EU ani nezapínám často.

Nejčastěji jsem používal Airalo, které má jak na jednotlivé části (např. Asie), tak i na konkrétní státy, což bylo super, když člověk přejíždí mezi státy. Jediná nevýhoda je ta, že si člověk musí hlídat objem dat, aby mu případně zbylo dostatek na dokup dalších. Proto jsem teď přešel z velké části na Revolut, který má jednu SIM (Takže si nemusím stahovat další a další.

Ono to samo o sobě není problém, telefon jich zvládne uložit velké množstí, ale je potřeba stabilního připojení a nechci riskovat v terénu, že by to nevyšlo.) a i když dojdou data, tak se do aplikace Revolutu podívám. Vlastně i když data pro danou zemi vůbec nemám, což je skvělý. Za to pohodlí a vědomí, že se vždy připojím, si klidně i lehce připlatím. A pokrytí zatím měli všude super, 1GLOBAL jakožto poskytovatel funguje zřejmě dobře.

Jan Láska

Mám mezinárodní SIM kartu

Mimo EU byly donedávna roamingové sazby českých operátorů cenově ustřelené ještě o galaxii dál než jejich ceny za domácí tarify (vzpomeňme na legendární Tunisko a sazbu 320 Kč za jeden přenesený megabajt – MB, nikoli GB). Lokální SIM cizího operátora v zahraničí nebo mezinárodní eSIM byla v tom případě jasná volba.

Zejména druhý způsob je extrémně jednoduchý, karta se dá v klidu vybrat a zakoupit ještě před příjezdem do destinace a i díky tomu si tento způsob mnoho zákazníků oblíbilo. Dokonce asi tak moc, že se to neblaze začalo podepisovat na nemalých roamingových výnosech našich operátorů, a ti před letošními prázdninami představili o něco méně nevýhodné nabídky.

Kdo si ale zvykl na mezinárodní datové eSIM, nebude mít důvod roaming s českou kartou pokoušet. Přece jenom naši operátoři jsou mistry v kličkách, háčcích a výjimkách, kdežto s předplacenou eSIM žádné nečekané překvapení na faktuře nehrozí.

Tomáš Holčík

Všechny tři možnosti

Krátké cesty za hranice EU, nebo ještě před evropským roamingem, jsem dlouho zvládal bez jakýchkoli mobilních dat. Když jsem ale v centru Los Angeles nemohl bez dat ulovit Uber, cesta na letiště se trochu zkomplikovala. Na delší pobyty jsem si pravidelně kupoval lokální SIM. V USA jsem si k tomu oblíbil T-Mobile, jinde prostě jakoukoli lokální SIM, které mají prodejní stánky na letištích v hojném počtu.

Nyní pojedu opět na pár dní do USA a byl jsem už připravený si koupit eSIM nějakého globálního poskytovatele. Zamířil jsem na známé Airalo, zkontroloval i bankovní Revolut, který nově eSIM nabízí, ale asi skončím u běžného roamingového balíčku našeho firemního T-Mobile, který za stejnou cenu nabízí také gigabajt celosvětových dat.

Jakub Čížek

Vždy roaming

Jsem rozmazlený člověk se severským naturelem, který nemá rád vedro a vlhko, když už tedy musím opustit bezpečí kontinentální Evropy, dostanete mě leda do USA a Velké Británie. Zpravidla se jedná o služební cesty na pár dnů, bohatě si tedy vystačím s 500MB přikoupeným balíčkem v apce operátora. Můj telefon podporuje 2 eSIM, vedle té české bych tedy mohl před cestou a během několika minut pořídit i nějakou tu výhodnou zahraniční s datovým roamingem (v zahraničí veškerou komunikaci obslouží WhatsApp), ale na těch pár nocí mi to zpravidla nestojí za to.

A co vy, používáte mimo EU roaming svého operátora, nebo jinou SIM kartu?