Používáte v inkoustovce nebo laserovce originální tiskové náplně?

Dáte na doporučení výrobců tiskáren a kupujete pouze ty jejich originální náplně? Nebo raději ušetříte a vyberete alternativní inkoustové kazety, lahvičky či tonery?

Vedle hlasu v anketě můžete také napsat, jakou tiskárnu používáte, jak často tisknete a jestli jste někdy pozorovali rozdíl v kvalitě originální a alternativní náplně.

Jiří Kuruc

Ano, vždy

Máme tankovku od Epsonu, už řadu let, a protože bandaska stojí 230 Kč, opravdu se nevyplatí vůbec hledat alternativu. Ostatně princip, kdy si výrobce nechá zaplatit tiskárnu tak, aby na ní vydělal, a nesnažil se pak vydělat na drahých inkoustech, tady měl být od začátku.

Lukáš Václavík

Ne, kupuji i alternativní

Doma mám repasovanou laserovku Samsung ProXpress SL-M3320, kde je už několik let originální toner. Ale dříve jsem měl přes deset let inkoustovou HP Desckjet 920c a pak Canon Pixma MP630 a tam jsem měl i alternativní náplně. Úspora to byla značná, navíc jsem si nikdy nevšiml horší kvality tisku nebo rychlejšího blednutí, a to jsem tiskl dokumenty i fotky.

U té HP mi jednou vyschla nebo se jinak poškodila tisková hlava, ale ta byla tehdy ještě součástí cartridge, takže stačilo koupit novou. U toho Canonu už byla hlava přímo v tiskárně, ale naštěstí běžela pořád jako nová, protože náhradní díly byly nesmyslně drahé.

Filip Kůžel

Ano, vždy

Posledního půl roku máme tankovou inkoustovku a na doplňovací lahvičce je stejná značka, takže moje odpověď je ano. Ale rozhodně tomu tak nebylo a není vždy. U rodičů už snad 10 let krmím černobílou laserovku neznačkovým tonerem – stojí třetinu originálu a funguje bez zjevných problémů. Shrnuto a podtrženo, alternativ se nebojím.

Karel Kilián

Ne, kupuji i alternativní

Ačkoli mám ze svého předchozího zaměstnání poměrně negativní zkušenost s repasovanými tonery, ze kterých se občas sypala náplň, případně trpěly jinými problémy, alternativám se úplně nevyhýbám.

Máme totiž doma opravdu stařičkou laserovou tiskárnu, která je tu doslova „na dožití“. Do té už kupuji jen alternativní tonery, protože mě nebude nijak mrzet, když odejde do „věčných lovišť“. V případě nové tiskárny bych však, minimálně do skončení záruky, používal výhradně originální produkty.

Petr Urban

Ne, kupuji i alternativní

Tiskárnu jsem si pořídil na dobu studia, kdy jsem pro ni nacházel širší využití. To už mám za sebou. Před pár lety jsem si koupil laciný toner, od té doby tisknu a víc se k tomu asi říct nedá. Prostě je to toner a tiskárna tiskne.

