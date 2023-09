Používáte trackery pro hledání ztracených či ukradených předmětů?

Nedávno jsme se vás ptali, jestli sdílíte polohu se svými blízkými. Polovina odpověděla záporně, přičemž v argumentech se často zmiňovala obava o soukromí. Ale co sledování polohy domácích mazlíčků nebo neživých předmětů, jako jsou klíče, batohy nebo třeba koloběžky?

Někdy se zatoulají, občas je někde necháte nebo je vám může někdo ukrást. Používáte pro tyto případy nějaký lokátor? A pokud ano, je to nezávislý tracker s vlastním GPS a SIM kartou, nebo něco na postaveného na Bluetooth, což vyžaduje, aby se v blízkosti předmětu nacházel mobil? A už se vám tak podařilo něco ztraceného najít?

Petr Urban

Ne, nechci je

Není to tak, že bych měl vůči sledovačům silné emoce, jen jsem pro ně nenašel využití. Klíče neztrácím, na ně si dávám až příliš velký pozor. Když nepotřebuji sledovat klíče, tak nejspíš nepotřebuji sledovat nic. Pouze platí, že mám v mobilu aktivní funkci pro sledování polohy, ale reálně jsem ji použil tak jednou. Někdy před deseti roky.

Marek Lutonský

Ano, používám

Možná je to silné slovo, zatím jen zkouším. Po nedávné akční slevě na čtyři AirTagy jsem je po letech konečně koupil na test. Jeden šel na v rámci rodiny na jedny klíče, druhý do školního batohu. Já jsem svůj strčil do druhé peněženky, kterou vozím na kolo a občas zapomenu vzít. Takže primární funkcí u mě není ani tak pomoc při ztracení – cílem je hlavně připomenutí, že lokátor zůstal doma. Chystám se také říct Jakubu Čížkovi, aby mi vytisknul některý z mnoha držáků, kterými se dá AirTag schovat na kolo.

Tracker je ale větší, než jsem čekal. Třeba do své běžné peněženky, ve které nepočítám s mincemi, bych ho vůbec nedostal. Menší zařízení by bylo mnohem použitelnější.

Filip Kůžel

Ano, používám

Aktivní trackery s vlastní konektivitou mám přišpendlené na dětech, jinak nepoužívám nic. Pár technologií jsem vyzkoušel, skvělé jsou Apple AirTagy, ale jako uživatel Androidu k nim mám přece jen trošku dál. Sleduji námluvy Googlu a Applu a doufám, že se jim povede nad všemi těmi trackery vybudovat společnou platformu.

Síla téhle technologie je v komunitě a jestli jednou bude každý smartphone na planetě reportovat polohu trackerů, tak to bude opravdu mocná zbraň (a s tím porostou i rizika). Vlastně mě překvapuje, že už se více nerozjela integrace technologie Apple AirTag do dalších produktů – tak jak ji mají ve sluchátkách, mohla by být v každém (elektro)kole, kočárku, kabelce…

Markéta Batulková Mikešová

Zatím ne, ale láká mě to

Už dlouho si říkám, že bych si chtěla pořídit sérii AirTagů. Zrovna AirTagy proto, že stejně žiji ponořená v ekosystému Applu, a tak mi ani používat nic jiného nedává smysl. Zatím jsem pořízení odkládala jednoduše proto, že jsem potřebovala upřednostnit jiné výdaje, ale už si je fakt pořídím.

Často se pohybuji za různých festivalech, akcích, kde zůstávám přes noc a chci mít přehled o batohu/klíčích apod., když je nechám někde ležet. Zajímavá je i ta funkce proti sledování, manžel AirTagy má a vždycky mě iPhone upozorňuje, že se pohybuji v blízkosti něčího AirTagu (čímž jen potvrzuji, že to funguje).

Chtěla bych vyzdvihnout i jedno netradiční využití. Kamarádka nechává u sebe na chatě přes léto želvu, které tam postavila výběh. Aby o ní měla přehled, připevnila jí na krunýř AirTag. Jasně, pro psy různé GPS trackery existují dlouho, ale na želvu obojek nedáte.

Lukáš Václavík

Ano, používám

Mám dva AirTagy. Jeden na klíčích, druhý pak podle potřeby strkám do batohu nebo kufru pro případ, že bych je někde ztratil. Celý ten systém funguje dobře, ale zatím jsem naštěstí nemusel řešit, že bych něco zapomněl někde hodně daleko. Obvykle jde jen o ty klíče, které jsem nechal v nějaké kapse, a já tak už jdu na jisto.

To mě přivádí ke „kritice“ UWB. Ta technologie je efektní, vzdálenost a směr zobrazené na displeji jsou opravdu přesné, ale dosah není nic moc. Když už jsem blízko třeba k těm klíčů, stačí je jen prozvonit a najdu je snadno podle zvuku.

Proto je fajn, že Apple ten systém Find My zpřístupnil i ostatním a vznikají již alternativní Bluetooth trackery, které mi nabídnou to, co od nich chci, ale levněji či v jiném balení. Ten knoflík od Applu je tlustý, snadno se poškrábe a na klíčích k němu potřebuji pouzdro. Na trhu jsou už ale lokátory přímo s karabinou a nedávno jsem viděl i bezdrátově nabíjitelnou kartu sloužící pro dohledání peněženky. To je fajn.

Tracker bych ocenil i na kole, ale u něj bych se už na Bluetooth a UWB nespoléhal. Jenže moduly s GPS a modemem se SIM kartou moc nevydrží, jsou drahé a operátoři pro ně nemají vhodné tarify.

Jakub Čížek

Zatím ne, ale láká mě to

Ovšem nikoliv z toho důvodu, že bych něco podobného sám reálně potřeboval, ale proto, že si chci vyrobit vlastní tracker nad BLE mikrokontrolerem nRF52840 a NB-IoT/LTE-M modemem nRF9160. Vize je taková, že pak zbastlenou hromádku drátků velikosti krabičky od zápalek propašuji některému z dojíždějících kolegů do služebního vozu a budu je po večerech šikanovat, neboť budu přesně vědět, kde se zrovna nacházejí. Jediný, kdo mi v této vizi kazí plány, je tuzemský Vodafone, který stále odmítá prodávat NB-IoT/LTE-M SIM karty běžným fyzickým osobám.

Karel Kilián

Zatím ne, ale láká mě to

Už delší dobu uvažuji o sledovacích zařízeních, neboť jejich cena časem spadla na snesitelnou hranici. Asi nejvíc bych něco takového využil na své elektronické cigaretě, kterou soustavně někde zapomínám. Další dvě bych pak umístil do našich aut – přeci jen mohou nastat situace, kdy se to může hodit.

Protože mám ale jako svou „domovskou“ platformu Android, tak zatím hledám optimální řešení. V případě, kdy bych měl iPhone, by bylo mé rozhodnutí jasné – AirTag vypadá jako vcelku povedené zařízení pro tyto účely.

A co vy, používáte trackery pro hledání ztracených/ukradených předmětů?