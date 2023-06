Používáte na počítači WinRAR či jiné podobné archivátory?

Windows 11 zanedlouho rozšíří nativní podporu typů archivů, zejména půjde o RAR a 7Z. Tím doplní ZIP, který už operační systém dovede rozbalovat a zabalovat od konce 90. let. Někteří pak přestanou instalovat samostatné archivační nástroje, zatímco jiní už na ně rezignovali dávno.

Je také možné obě řešení kombinovat. Jaké řešení používáte a proč? Setkáváte se vůbec ještě s archivy? Podobnosti rozepište v diskuzi.

Marek Lutonský

Ano

Používám plugin Zip v dvouokenním správci souborů Altap Salamander. Ale už ne k původnímu účelu, ke zmenšení velikosti souborů. Místa je dost. Archivace se mi ale hodí, když potřebuji něco zašifrovat a obsah archivu mít dostupný až po zadání hesla. Vlastně mě nenapadá jiná cesta, jak bych toho mohl dosáhnout a nemuset zvolit nějaké proprietární řešení, které by pak nebylo snadno přenositelné. Zaheslovaný ZIP otevřu všude.

Vladislav Kluska

Ne

Co to je? Ale teď vážně, srandy stranou - co to je a proč bych to měl používat? :) Zazipované složky skoro nepoužívám (nemám k tomu důvod) a když už, tak to docela se ZIPem obslouží Windows. Případně mám 7-Zip, který občas zapnu. Vždy je to ale k tomu, abych něco rozbalil. Už hodně, hodně dlouho jsem nevytvářel vlastní archiv.

Jiří Kuruc

Použití WinRARU jsem chápal v dobách, kdy záleželo na tom, zda archiv s dokumenty bude mít 1,6 nebo 1,3 MB, to aby se vešel na 3,5" disketu. Ostatně testy archivačních programů v Computeru si ještě pamatuji. Od té doby ale uplynula spousta let.

Dříve, když mi tu a tam RAR od nějakého geeka zamrznutého v devadesátkách dorazil, místo instalace dalšího programu jsem prostě použil on-line službu k rozbalení, bezpečnost nebezpečnost.

A stejně jako bych si už nedovolil objednat v Itálii kapučíno po obědě, protože věřím, že pro taková individua má každá kavárna pod barem schovanou nabitou luparu, tak bych si dnes nedovolil někomu poslat RAR. A cože to? Windows 11 nabídnou nativní podporu? Na škodu to není, ale tím bych toto retro okénko pro pamětníky uzavřel.

Karel Kilián

Ne

Pamatuji doby, kdy jsem měl v počítači hned několik aplikací pro komprimování a dekomprimování archivů. Vybavuji si především ARJ, ZIP a RAR. Nicméně to byla ještě doba, kdy jsem s počítačem komunikoval prostřednictvím příkazového řádku a Windows se startovaly příkazem win.

Z jakéhosi logicky nevysvětlitelného důvodu se mi nikdy nelíbila oficiální aplikace WinZIP, takže jsem ji v počítači neměl. Naopak jsem docela často používal WinRAR, mimo jiné i proto, že uměl „rozsekat“ velké soubory tak, aby se vešly na diskety, a šlo v něm vytvořit samorozbalovací archivy.

Samostatné aplikace jsem přestal používat v době, kdy přišly Windows s nativní podporou archivů ZIP. S ostatními formáty si pak bez problémů poradil Total Commander, takže od té doby v počítači WinRAR ani žádné jiné programy pro práci s archivy nemám.

Jakub Čížek

Ne

Proč jako? Na rovinu, RAR jsem používal někdy před patnácti a více lety jen z jednoho jediného důvodu. Abych dokázal spojit těch padesát zararovaných kousků stažených nejprve z DC a později z RapidSharu. V roce 2023 mi jako normálnímu smrtelníkovi stačí fakt jen naprosto standardní ZIP vestavěný v Průzkumníku Windows, který velmi sporadicky používám jako linuxový TAR (tedy třeba jako kufr na soubory v příloze e-mailu a nehledě na míru komprese).

Opravdu neřeším, jestli má nějaký jiný algoritmus o 3 % lepší kompresní poměr, nebo více sexy příponu. To mě zajímalo v éře malých plotnových disků a vytáčeného připojení, ale ne dnes, kdy jsem k internetu připojený rychlostí USB 2.0 a odmítám vlastnit počítač, který nemá alespoň 1TB SSD.

Markéta Batulková Mikešová

Ano

Nedá se říct, že bych je používala pravidelně, ale sem tam po nich sáhnu. Na Windows to je vždycky WinRAR, na MacOS vždycky 7ZIP.

Lukáš Václavík

Ano

WinRAR už dávno ne. Kdysi v pirátském pravěku to byl nepostradatelný pomocník (a samozřejmě jsem jej využíval bez placení za plnou verzi), ale dnes už mi to moc nedává smysl. RAR je možná dobrý a efektivní kompresní formát, jenže s rychlým internetem už nějaký ušetřený megabajt neřeším a na rychlosti komprese mi také moc nezáleží. Všude používám ZIP, protože vím, že jej všichni všude otevřou, aniž by museli cokoliv instalovat.

Kvůli tomu, že se ke mně občas dostanou i jiné typy archivů, ale ve Windows dlouhodobě používám 7-Zip (plus Total Commander) a na macOS pak Keku. Sám ale do exotických formátů nebalím. Oba programy mimochodem používám také k tvoření ZIPů, byť to zvládnou i operační systémy. Spíš síla zvyku než nějaká praktická výhoda.

Petr Urban

Ano

Sice si myslím, že éra WinRARu nebo WinZipu je už sto let za námi a nechápu, proč někdo tyhle programy používá, ale každému dle jeho gusta. Sám komprimační nástroje pořád instaluji, ale vnímám, že se množí případy lidí, kteří se bez nich odejdou. Já sám oproti době před deseti patnácti roky obecně instaluji podstatně méně programů.

Poté, co Windows 11 zavedou širší podporu archivů do Průzkumníku, to budou mít komprimační programy na řadě počítačů zpečetěné. Jestli to tak bude u mne, to se uvidí. Zřejmě se s instalací nebudu obtěžovat na zařízeních pro testování Windows. Na hlavních strojích to nejspíš bude jiné.

V praxi archivy totiž často nejen rozbaluji, ale také vytvářím. Komprimuji různé pracovní soubory (hlavně ty podcastové), kde u větších objemů hraje roli rychlost komprese nebo dekomprese. Balím do formátu 7Z, pokud z toho vyjde menší soubor. Takže uvidíme, jak na tom Průzkumník bude. Léta jsem na počítačích používal 7-Zip, který je jednoduchý a bez reklam.

Posledních několik let se kamarádím s Bandizipem, přece jen poskytuje vyšší komfort. Např. do kontextové nabídky přidá příkaz, kterým dojde k rozbalení a následnému smazání archivu. Dříve to pro mě byly dva manuální kroky. Když odhlédnu od rychlosti a podobných triků pro zrychlení práce, komprimační program bych oželel.