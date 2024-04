Použiváte na mobilu doinstalovanou alternativní klávesnici jako SwiftKey nebo Gboard?

Stačí vám na mobilu výchozí klávesnice od výrobce, nebo používáte nějakou alternativu? Která to je a proč zrovna tahle? Máte nějaké specifické nároky jako řádek s čísly, přizpůsobitelnou velikost tlačítek, úpravy vzhledu, podporu více jazyků současně či něco podobného?

Martin Chroust

Ne, nepoužívám

Používám výchozí klávesnici od výrobce telefonu, konkrétně Samsung Keyboard, protože mi vyhovují možnosti personalizace, režimy klávesnici i pocit, že je klávesnice bezpečnější, než ta, kterou bych si doinstaloval do telefonu. U těch známějších by asi problém nebyl, každopádně hrozba keyloggeru je u Android klávesnic stále reálná. Klávesnice má na sobě navázanou umělou inteligenci, navíc je možné si její vzhled upravit (včetně pořadí tlačítek) využitím aplikace Samsung Good Lock.

Má spoustu funkcí, příjemnou vibrační odezvu a vlastně ani nevím, proč bych musel měnit něco, co funguje. V minulosti jsem zkoušel i různé další klávesnice, a vždy jsem se vrátil zpět. Při testování jiných Androidů dokáži obstojně fungovat na Gboardu, u Samsungů však upřednostňuji "jeho" klávesnici.

Filip Kůžel

Ano, používám

Dlouhé roky používám klávesnici Google Gboard a zůstal jsem jí věrný i po přechodu na iPhone. Tam patrně nedostává od vývojářů takovou péči, není tak dobře odladěná, má pár drobných ergonomických problémů, ale zatím to nebylo nic tak velkého, aby mě to odradilo.

Lukáš Václavík

Ano, používám

Dříve na Androidu a teď i na iOS používám SwiftKey. Má pro mě dost spolehlivý slovník, funkci swipe, vícejazykovou podporu a můžu si aktivovat řádek s čísly. Nic z toho mi applovská klávesnice nenabídne, alespoň ne v češtině. Vždycky se pak leknu, když se iOS v nějaké chvíli nuceně přepne na tu výchozí, tohle chování bych nejraději zakázal.

Dost mě vyděsilo, když Microsoft před časem oznámil, že se SwiftKey končí. Naštěstí pak obrátil a ve vývoji pokračuje. Zkoušel jsem i další alternativy, ale ty mi nevyhovovaly. Gboard je ale na podobné úrovni, u ní mám spíš etický problém. Google už toho o mně sleduje příliš. Nemusí vědět i to, co kam píšu.

Jakub Čížek

Ne, nepoužívám

Jasně, kdysi v začátcích Androidu, když bylo vše nové, jsem si musel vyzkoušet všechny ty tehdejší novátorské přístupy, ale protože na mobilu píšu maximálně tak tweety a nějaké ty krátké reakce v chatech a e-mailech, nepotřebuji k tomu žádnou ultimátní kosmickou technologii. Vystačím si se základní klávesnicí. No, a jelikož v kapse nosím Pixel, tuto roli plní Gboard. A i ten používám úplně stejně jako klávesnici u počítače. Tedy bez jakýchkoliv vychytávek, našeptávání a automatických oprav. Prostě jen klepám na takové ty obdélníčky na obrazovce, kterým se říká klávesy.

Marek Lutonský

Ano, používám

Je to už dlouho, snad i deset let, co jsem si na iPhonu zvykl na SwiftKey. Chvíli jsem mezi tím ještě zkoušel klávesnici Googlu, když Microsoft oznámil, že vývoj SwiftKey, který nedlouho předtím koupil, ukončí. Naštěstí si to rozmyslel. Ale že bych byl s touto klávesnicí spokojený, to říct nemůžu, psaní na displeji mobilu je pomalé, dělám překlepy a nebaví mě to.

Petr Urban

Ano, používám

Různé mobily mají předinstalované různé klávesnice a často to bude Gboard, ale si právě Gboard musel doinstalovat. Před ní jsem před lety používal Swiftkey, která mě místo ťukání naučila jezdit prstem po klávesách, připadala mi nicméně trochu těžkopádná, nereagovala tak dobře, nebyla tak responzivní.

Ke Googlu mám řadu výhrad, ale uznávám, že dobrý software psát umí. Gboard právem patří k nejpoužívanějším. Je tak dobrá, že už nemám potřebu hledat alternativu. Shodou okolností jsem si nedávno řekl, že bych se měl zase trochu rozpohybovat, takže jsem si nainstaloval Facemoji a mohl bych po čase zkusit Swiftkey.

Karel Kilián

Ne, nepoužívám

Když jsem před 14 lety začínal s Androidem, výchozí klávesnice nainstalovaná v mém tehdejším telefonu mě neskutečně iritovala. Když se pak objevila placená klávesnice SlideIT, která jako jedna z prvních nabízela možnost psát celá slova tahem prstu, okamžitě jsem se do ní zamiloval.

Postupem času jsem pak zkoušel další klávesnice, které přicházely s touto technologií. Hodně dlouho jsem například používal SwiftKey, kterou v roce 2016 koupil Microsoft. Když pak přišla s možností psaní tahem Klávesnice Google (dnes Gboard), hned jsem ji vyzkoušel.

Naznal jsem, že funguje velice dobře a od té doby používám už jen tuto klávesnici, která funguje přesně tak, jak očekávám. Protože ji mám nainstalovanou ve svém telefonu jako výchozí, volím odpověď, že nepoužívám alternativní klávesnice.

Tomáš Holčík

Ano, používám

Na telefonu Samsung mám jak výchozí klávesnici Samsung, která mi přijde tak akorát adekvátní. Líbí se mi u ní třeba vložení textu, který vidí fotoaparát. Kvůli diktování hlasem v češtině má ale smysl GBoard. Reálně tak přepínám mezi těmito dvěma klávesnicemi.