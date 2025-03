Používáte bezdrátové nabíječky, nebo dáváte přednost kabelu?

Nabíjíte mobil pohodlně pomocí bezdrátové podložky, puku či stojánku, nebo postaru připojujete kabel? Díky rozmachu magnetických nabíječek (MagSafe, Qi2) už ty bezdrátové není třeba přesně zarovnávat, ale mobil se k nim jednoduše přicvakne.

Magnet v mobilu nebo pouzdru zase může sloužit pro připnutí dalšího příslušenství. Jenže kabelové nabíjení bude vždy mnohem rychlejší a bez takových energetických ztrát. Jak toto dilema řešíte v roce 2025?

Marek Lutonský

Ano, ale občas sáhnu po kabelu

Mám jednu na nočním stolku. Vcelku dobře vypadá, přes MagSafe se telefon vůči nabíječce přesně zarovná, funguje to. Ale i tak občas přemýšlím, jestli nevrátit zpět kabel. Z konkrétního důvodu: málokdy se mi podaří telefon sejmou z nabíječky jednou rukou neslyšně, abych během spánku nerušil. I když se sílu magnetu snažím opatrně přemoci odsunutím, nabíječka stejně vždycky cvakne o povrch stolku. K tomu je nabíjení méně efektivní, telefon se zahřívá… USB-C je jistota.

Nabíjecí plocha v autě pak má zase občas problémy s obalem telefonu, tady kabel připojuji skoro vždycky.

Karel Kilián

Ano, všude, kde to jde

Původně jsem považoval bezdrátové nabíjení za zbytné. Vždyť co je těžkého na zapojení nabíjecího kabelu do konektoru? Tím spíš to platilo po nástupu USB-C, kdy uživatelé mohli přestat řešit, jakým směrem nabíjecí kabel zapojují.

Jenže pak jsem okusil bezdrátové nabíjení a projevila se platnost tvrzení „Na dobré věci se snadno zvyká“. Od té doby prostě nechci jinak, a když se ocitnu v situaci, kdy musím nabíjet kabelem, připadá mi to nepohodlné.

Stejně jsem to měl i s MagSafe. Když jsem o něm slyšel poprvé, říkal jsem si, jaká je to hloupost. Dnes ho mám na bezdrátové nabíječce v autě i doma a rozhodně bych neměnil. Prostě „cvak“ a telefon se nabíjí. Chytnu ho, lehce zatáhnu a mohu jít.

Martin Chroust

Ne, bezdrátové nabíjení nechci

Kdyby se výrobci domluvili na univerálním rychlonabíjecím standardu, neměl bych s tím sebemenší problém. Každý telefon se však nabíjí různými bezdrátovými nabíječkami, a při testování telefonů, aby měl člověk koupeno hned několik různých bezdrátových nabíječek, pokud nechce, aby se telefon nabíjel univerzálním profilem pomalu. Než postavení telefonu do stojánku nebo položení na nabíječku, je pro mě daleko důležitější čas, který telefon tráví na nabíječce.

Raději najdu kabel, zapojím jej do telefonu a počkám 40 minut, než abych musel na nabíjení čekat dvě hodiny. A celkově se mi nelíbí přístup výrobců telefonů s Androidem, kteří by prakticky hned mohl do telefonů dostat magnetické nabíjení MagSafe (á-la Qi2), ale nikomu se do toho evidentně nechce. A tento standard není jen o nabíjení, ale třeba o magnetických držácích nebo stojáncích do auta, a profitovali by z něj samotní uživatelé. Podobně jako ti, kteří používají iPhony. Bezdrátové nabíjení u Androidů vidím spíše jako nevyužitý potenciál.

Jan Láska

Ano, ale občas sáhnu po kabelu

Nejradši bych telefon nabíjel bezdrátově pokaždé. Někdy mi to ale nedovolí nutnost během krátkého intervalu doplnit co největší množství energie. Mám totiž docela starý model s baterií o kapacitě pouze 3500 mAh a někdy už nevydrží ani den. Tak rychlé ale zatím bezdrátové nabíjení není. Po kabelu sáhnu i v okamžiku, kdy s telefonem v době nabíjení potřebuji pracovat.

Nadstavba MagSafe u iPhonů právě tohle docela dobře řeší, na telefon můžete pomocí magnetů přicvaknout třeba bezdrátovou powerbanku a pracujete s ním normálně dál. U Androidu to zatím s magnetickým dobíjením Qi2 jde poněkud ztuha, většina telefonů všech výhod standardu umí využít jenom s magnetickým krytem, a to už je další nadbytečné příslušenství navíc.

Filip Kůžel

Ano, všude, kde to jde

V kanceláři, v pracovně, u postele, v autě. Vlastně se mi nejvíc líbí, že je na mobil dobře vidět a dá se s ním pracovat – nabíječku v pracovně mám standardně odpojenou, protože tolik energie ani není potřeba, takže nabíječka většinou slouží jen jako pasivní stojánek. Konektor připojuji jen v terénu, nebo pro transfer většího objemu dat z počítače.

Mám Samsung, ale koupil jsem mu pouzdro kompatibilní s MagSafe. Magnety jsou návykové!

Petr Urban

Ne

Ve skutečnosti bezztrátové nabíjení chci, ale neplánuji ho. Mobil jsem kvůli špatnému displeji vyměnil v září a možnost bezdrátového nabíjení pro mě byla tím posledním, co bych při výběru vhodného nástupce prioritizoval. Model, který mě zaujal, se nabíjí jen kabelem.

Čekal bych, že touto dobou bude bezdrátové nabíjení dávno standardem ve většině mobilů. A pořád si myslím, že se k tomu dojde, ale spíš z donucení, až se výrobci začnou ve velkém zbavovat posledních portů. (A bude to podobně „pro spotřebitelský“ krok jako odstranění 3,5mm jacku.)

Tohle je příležitost, kdy mohu vytáhnout svou omletou historku o tom, jak jsem si bezdrátové nabíjení užíval s Palmem Pre 2 v době, kdy o takové možnosti většina lidí neměla tušení. Ale nedělá mi problém sáhnout po kabelu. Bezdrátové nabíjení považuji za bonus, za který nehodlám připlácet.

Lukáš Václavík

Ano, všude, kde to jde

Sice jsem s bezdrátovými nabíječkami a kompatibilními mobily přicházel do styku v posledních 10 letech pravidelně, plně jsem se od kabelu odpoutal až s iPhonem. Do té doby jsem měl vždy problém s tím, že mobil jsem měl v tlustém pouzdře a málokdy stačilo jej pouze položit, ale musel jsem hledat správný úhel a modlit se k indukčním bohům.

S MagSafe tohle odpadlo. Mám i pouzdro, který obsahuje magnety, takže nabíječka se ihned správně připne jako klíště. A jako bonus jsem si pořídil i magnetickou minipeněženku, kde nosím občanku a nějakou hotovost. Zvažuji také malou MagSafe powerbanku jako rezervu někam do města. Kabel už zkrátka nepřipojuji. I sluchátka mám v pouzdře s podporou Qi.

Jakub Čížek

Ano, všude, kde to jde

Na dovolenou a služebky si je tedy nebalím, ale beru to tak, že pokud už má mobil v práci nebo doma někde ležet, ať pěkně spinká v kolébce a nikde se nepovaluje žádný volný USB-C kabel. Po něm sáhnu jen tehdy, pokud potřebuji opravdu co nejrychlejší dobití. Protože mám ale jen samé pixely (Pixel 4, 6 a 9), kde se na nějaké wattové rekordy nikdy moc nehrálo, nepotřebuji žádnou kosmickou technologii. Na nočním stolku i v kanceláři mi proto stojí pro mě zcela dostačující střední proud v podobě AlzaPower WF220.

