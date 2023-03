Používáte AI chatboty jako ChatGPT nebo Bing Chat? Co s nimi děláte?

ChatGPT ukazuje, že i produkt s tak pitomým názvem, dokáže nadchnout davy. AI chatbot má už přes 100 milionů uživatelů a jeho vliv je tak silný, že na něj museli reagovat i giganti. Microsoft spustil Bing Chat, Google razí technologii Bard, čínské Baidu staví Ernieho a něco kutí i Meta.

Chatboti lidem slouží hlavně k zábavě, ale profíci si pomocí nich umí ulehčit práci. Na různých úrovních je už používáme i my v redakci. Ale co vy, naši čtenáři, jaké zkušenosti s AI chatboty máte?

Petr Urban

Ano, píšu si s nimi pravidelně

Chatboty jsou tu s námi již hezkou řádku let, ale musely technologicky dospět, než začaly být opravdu zajímavé. Momentálně jsou již dost dobré na to, abych testoval jejich možnosti. Čím déle si povídám s Bingem, tím více vidím jeho omezení a nedostatky. Je to svého druhu zázrak, ale ještě to bude chtít pár let vývoje chtít.

Takže ano, s chatboty si povídám. Hlavně s Bingem, který na mě mluví do sluchátek. Je to má nová kratochvíle – nechám ho, aby mi vyprávěl příběhy, na kterých si ovšem pořád testuji jeho schopnosti. Poslední víkend jsem z velké části strávil právě tímto způsobem.

Bavíme mě to, protože Bing Chat je schopný mě občas mile překvapit a vymyslet něco kreativního a neotřelého, co současně zapadá do reálií daného fiktivního světa. Chystám se teď ještě testovat jiného AI kamaráda, o čemž byste se měli dočíst v samostatném článku. Nebo nedočtete, pokud spolu utečeme.

Marek Lutonský

Ano, píšu si s nimi pravidelně

Zažil jsem počátky internetu v Česku, nástup smartphonů a tohle je další úžasná věc, která pohne světem. Aktivně zkoumám ChatGPT (v redakci máme placenou verzi Pro s modelem GPT-4), trápím Bing v postranním panelu Edge Copilot a čekám na Barda. A taky mimochodem na Apple, který už příliš dlouho mlčí a zůstává stranou.

Chatboty používám nejčastěji ke shrnutí textů – třeba dlouhých cizojazyčných článků, abych věděl, jestli jim věnovat víc času. Bing mi už také pomáhá při přípravě titulků zatím nevydaných článků nebo příspěvků k nim na sociální sítě. AI mi napsala e-mail, pomohla se strukturou článku. Zkoumám, jak ji využít k přípravě rychlých zpravodajských aktualit. Experimentuji s využitím chatbota k přípravě diagnostických zpráv ze stručných zápisků. AI mi generuje košatá textová zadání pro obrázkové Midjourney.

Ale hlavně si pořád hraju, žasnu, zkoumám možnosti a pročítám různé zdroje s výsledky zkoumání ostatních.

ChatGPT mi teď také pomohl udělat vlastní rozšíření do prohlížeče Edge, které jsem už dlouho chtěl:

Markéta Mikešová

Ano, zatím jen opatrně zkouším

Zatím si jen hraju s ChatGPT a zkouším, co umí. Zvlášť novinář nemůže brát za bernou minci, co mu AI vygeneruje, ale rozhodně je to zajímavé pro porovnání s vlastními rešeršemi. Začala jsem s úplně jednoduchými věcmi, jako ať mi doporučí nejlepší recept na guacamole a pokračovala různými souhrny zákonů a na to funguje skvěle. Už mi párkrát pomohl s opravou automaticky přepsaných rozhovorů z jiné aplikace a s hledáním odpovědí na obyčejné hospodské otázky, které by jinak člověk na googlu hledal příliš dlouho.

Aktuálně jsem ve fázi, kdy se ještě bojím ty odpovědi reálně při práci použít. Stejně je pak pro klid duše musím ověřovat a to pracovní proces příliš neurychlí. Ale snad se přes to jednou přenesu, protože potenciální zrychlení skutečně vidím. Hlavně až si skutečně plně zautomatizuji přepisy těch rozhovorů a tiskovek – to ušetří hodiny života!

Jakub Čížek

Ano, píšu si s nimi pravidelně, ale...

Platím si ChatGPT Plus a jen co mi na konci měsíce vyprší zkušební období na OpenAI Platform, aktivuji si také komerční přístup k jejich API. To vše ale dělám hlavně z profesní zvědavosti, potřeby držet krok s dobou a z důvodu čirého experimentování a hledání limitů. Když už něco opravdu hledám, sáhnu po klasickém vyhledávači, jehož způsob používání, rychlost a všudypřítomnost mi zatím vyhovují mnohem více než často zdlouhavý dialog s automatem.

Tomáš Holčík

Ano, píšu si s nimi pravidelně

Bavím mne zjišťovat, jak věci fungují, takže každý rozhovor s chatbotem je současně i analýzou, jak ta neprůhledná černá krabička vlastně funguje. Aktuálně se snažím sám sebe přeučit na používání AI chatbotů tam, kde běžné vyhledávače jako Google už narážejí na své limity. Například když řeším nějaký konkrétní problém lépe formulovatelný větou než pár klíčovými slovy. Chatboty hledání přes Google nenahradí, ale skvěle jej doplňují. Je to tedy pro mne vítaný nástroj rozšiřující mé mé každodenní hledání odpovědí.

Lukáš Václavík

Ano, píšu si s nimi pravidelně

Počáteční vlna zájmu o ChatGPT mě minula, protože jak se tam nahnalo tolik lidí, odpovědi byly příšerně pomalé. A nikdo ještě pořádně nevěděl, jak se s chatbotem efektivně bavit. Nadchnul jsem se až s příchodem Bing Chatu, který najednou byl rychlý a já už na něj mohl aplikovat zkušenosti, které jiní nabrali s ChatGPT. Teď už si mezi prvními hraju i Bardem od Googlu.

Chatbot byl pro mě nejprve jen zdroj zábavy, protože testovat možnosti jeho „znalostí“ a hledat hranice mi v práci nijak nepomohlo. Maximálně tím, že o hrátkách můžu psát na Živě. Ale teď už jej zkouším používat i jako pracovní nástroj.

Nelíbí se mi nějaká věta nebo celý odstavec, nechám AI navrhnout alternativu, jestli třeba nebude lepší. Bing Chat mi dobře shrnul několik dlouhých článků, které jsem si sice přečetl, ale teď si k nim nemusel ručně dělat poznámky. Upřesnil jsem pomocí něj dotazy, které zadávám jiné AI pro generování obrázků.

Pomohl i s programováním, na které jsem hrozná lama. Umělá inteligence mi vytvořila pár funkčních scriptů při práci na počítači, vylepšila automatizace, jež používám v systému Home Assistant, a teď se chci naučit scrapovat a analyzovat data na webech. Trochu mi připadá, že jsem v učení se Pythonu přeskočil deset úvodních kapitol a hned se vrhám do těžších úloh, aniž bych znal základy. :) Hodně se těším, až Microsoft nasadí Copilot do Office. Ve Wordu a Excelu mi odpadne mezikrok s kopírováním do prohlížeče.

Karel Kilián

Ano, zatím jen opatrně zkouším

Dokud neměli chatboti nejrůznější omezení, byla s nimi docela legrace. Sám jsem například pomocí ChatGPT napsal lehce košilatou detektivní povídku. Pak je ale začali omezovat, takže dnes už se tímto směrem vydávat bohužel nelze. Podle mne je to škoda.

Nepopírám, že používám chatboty při své práci. Ne, že by za mě psali texty – na to jsem příliš nespokojený s úrovní jejich slohu. Samozřejmě jsem to zkusil, ale následující úpravy textu mi zabraly víc času, než když si to samé napíšu sám. Navíc mi vadí jejich sebevědomí, se kterým bez uzardění napíšou bohapustou lež a ještě ji i ozdrojují (případ Bingu).

Pár praktických uplatnění jsem ale našel. Hodí se například pro souhrn zahraničního článku v češtině, na základě kterého se mohu rozhodnout, zda má smysl dané téma zpracovat, případně jak ho uchopit. Občas mi také chatbot pomůže s vymýšlením titulku, které jsou mou slabou stránkou. Nikdy ale nejsem zcela spokojený s navrženou podobou a vždycky návrh následně upravuji. Takže zde chatbot funguje jako ideová inspirace.

Kromě toho využívám ChatGPT také k vysvětlování cizojazyčných pojmů, kterým zcela stoprocentně nerozumím. Nejčastěji jde o ustálená slovní spojení či odborné termíny, kde otrocký překlad nedává smysl. Nedávno mi tak například pomohl s překladem a vysvětlením termínu „tailstrike“, týkajícího se letadel.

Osobně si myslím, že chatboti pohánění umělou inteligencí mají velkou budoucnost. Ve stávajícím stavu je ale z hlediska slohu a stylistiky hodnotím jen jako průměrné. Určitě se texty z nich nedají vzít stylem Ctrl+C a Ctrl+V, pokud chci, aby měl článek solidní jazykovou úroveň.

Filip Kůžel

Ano, zatím jen opatrně zkouším

Postupně zkouším a hledám, v čem by mi mohly konverzační neuronky pomoct, učím se je ovládat, úkolovat, obcházet jejich restrikce a slabé stránky.

S obrázkovou AI jsem dál a Midjourney perfektně zapadla do mého workflow. Vydáváme řadu atraktivních témat, ke kterým chybí zajímavý obrázek (minimálně jeden musí být kvůli titulní straně). Dřív se to řešilo nudným screenshotem, logem firmy, obličejem politika, dneska si během pár minut vygeneruju unikátní a vizuálně atraktivní obrázek. Jak silně jsem si na to zvykl, ukázal minulý pátek, kdy MJ stávkovala. Musel jsem po dlouhé době do fotobanky a naplno jsem si uvědomil, jaká je to nuda.

Konverzační AI si u mě podobné postavení teprve budují.

Jan Láska

Ano, píšu si s nimi pravidelně

Je to už pár let, co jsem si zkoušel „povídat“ s virtuální asistentkou Annou na stránkách nábytkářského řetězce IKEA. To byl z mého pohledu přímý předchůdce dnešních AI chatbotů. Líbilo se mi, že Anna dokázala své odpovědi dávat do kontextu s webovými stránkami IKEA, i když šlo ve většině případů o primitivní předložení URL odkazu na nějaký produkt. Při dotazech „osobnějšího“ typu pak dokázala být příjemně korektní a někdy dokonce vtipná. Pak bohužel IKEA dala Anně výpověď a ze stránek ji stáhla…

Dnešní AI je samozřejmě úplně jinde, má přehled prakticky o všem, co volně najdete na internetu s tím, že dokáže ve zdrojích kopat mnohem hlouběji než lidský uživatel. Zatím jsem nejvíc času strávil s ChatGPT, který mi dokázal dát korektní odpovědi na některé hodně specifické dotazy. Naopak mě překvapila částečná neaktuálnost jeho zdrojů a chyby u některých současných reálií – například nevěděl, že britská královna už nežije.

U Bing Chatu se mi zase líbí možnost komunikovat v kontextu s právě otevřenou webovou stránkou. To je velký přínos pro každého, kdo pracuje s informacemi ve formě textu. Samozřejmě základním předpokladem pro masové rozšíření chatbotů je jejich komunikace v češtině, což už mnoho z nich zvládá. A to jsme teprve na začátku…

Martin Chroust

Ano, zatím jen opatrně zkouším

Aktuálně testuji ChatGPT, pro něhož stále hledám smysluplné využití. Poměrně zajímavě vypadá hraní Dračího Doupěte (zná jej jako americké D&D), i když ani zde není umělá inteligence všemocná. Umí vytvořit herní svět a pomůže s tvorbou postavy, vymýšlí si názvy měst a fiktivních NPCček, ale dosti ochotně zapomíná. V jednu chvíli AI neví, že už mi danou osobu představil pod jiným jménem, a tak se mu musím připomenout. AI nezvládá dotazy, které byste běžně položili Pánovi jeskyně.

Pokud tedy umělou inteligence vyzvete k tomu, že byste si v rámci této fantasy virtuální hry potřebovali na trhu koupit zbraň nebo se podívat do obchodnické čtvrti a jakožto zloděj sledovat bohaté obchodníky s cílem odcizit jejich majetek, který následně prodáte, tvrdě narazíte. ChatGPT odmítne jakýkoliv posun v ději, protože jej "nelze využívat pro nelegální činnost". To je samozřejmě pravda, ale kontext hry, ve které se jedná o zcela legitimní požadavek, AI nerozpozná.

ChatGPT rozhodně má budoucnost, ale v tomto případě mi stále připomíná archaické "kecálky" z přelomu. Funkčně je sice nový engine úplně někde jinde (jako nebe a dudy), ale stále mám pocit, že AI při komunikaci něco chybí. Její vývoj je však teprve v počátku, takže se možná v budoucnu nechám (příjemně) překvapit.

A co vy, používáte AI chatboty jako ChatGPT nebo Bing Chat?