Používáte 3D tiskárnu? A máte vlastní, nebo tisknete jinde?

Klasickou tiskárnu na dokumenty a fotky má doma kdekdo, ale 3D tiskárnu najdeme spíš v dílnách kutilů, kteří ji mají na hraní i práci. V komunitě okolo Živě.cz ale takových nadšenců bude více než v běžné populaci. Tak schválně, kolik je tady „filamentropů“, čím tisknete a co vyrábíte nejčastěji?

Filip Kůžel

Ne, neláká mě to, mám Kubu Čížka

Stěžejní otázky zní:

Kolikrát jste potřebovali 3D tiskárnu za poslední měsíc?

Kolikrát jste potřebovali 3D tiskárnu za poslední rok?

Kolikrát jste potřebovali 3D tiskárnu za posledních 23 let?

V mém případě odpovědi zní: ani jednou, ani jednou a ani jednou. Ale až to jednou přijde, tak koupím odpovídající počet birrelů a vyrazím s prosíkem za kolegou Kubou Čížkem. Do 3D tisku jsem pronikl natolik, abych pochopil, že je to tak složitá oblast, že do ní nemám chuť a ambice pronikat.

Petr Urban

Ne, ale chtěl bych

Pro 3D tiskárnu zatím nemám využití, navíc mám malý byt a nevím, kam bych ji umístil. Možná bych ji mohl vyměnit za papírovou tiskárnu, jenže ta je pro mě užitečnější. Mohu tak jen spekulovat nad tím, jestli se 3D tisk rozšíří a stane se určitým (lepším) standardem v domácnostech. Na tuhle hru by muselo přistoupit více firem, aby si člověk mohl např. tisknout některé náhradní díly. To by mohlo být dobré.

Lukáš Václavík

Ne, ale chtěl bych

Láká mě to už dlouho, ale od koupě mě vždycky odradí tři věci. Zatím nevím, kam bych ji dal, jak ji správně vybrat, ani co bych na ní tisknul. Je to taková tak fajn věc, kterou je dobré mít. Jenže potřebu něco vytisknout bych měl maximálně párkrát za rok. To si před sebou nedokážu obhájit těch utracených několik tisíc a spoustu ztraceného času při různých pokusech/omylech, když bych si zrovna potřeboval sám něco vyrobit na míru.

Jakub Čížek

Ano, mám vlastní

Vzhledem k naší profesi jich vlastním samozřejmě několik – jak FDM/FFF, tak ty stereolitografické – a všechny mám přímo v redakci, která slouží zároveň i jako dílna. To je velmi důležité, 3D tiskárna totiž vyžaduje svůj prostor a zázemí, což by byl v malém panelákovém bytě bez technické místnosti problém. Pokud tedy uvažujete o nákupu vlastního stroje, myslete na to, že i když si pořídíte třeba jen drobnou Prusa Mini nebo Bambu Lab A1, někde budete muset skladovat také kotouče s tiskovou hmotou atp.

Nejčastěji tisknu ze základních termoplastů PLA a PETG. Jasně, vyzkoušel jsem si i ostatní materiály včetně houževnatého nylonu a různých polykarbonátů, ale v praxi u většiny výrobků namáhanější části řeším spíše zvýšením počtu perimetrů a okrajových vrstev, než volbou speciálního filementu, který vyžaduje odolnější trysku, větší péči při tisku atp. Z PLA je proto nakonec vytištěná i ta stará dobrá umělohmotná kopie kancelářské kliky na fotografii. Skoro všechny původní jsme totiž v redakci urvali, a tak jsem s šuplerou v ruce namodeloval a vytiskl jejich náhrady. I když jsou jen ze základních polylaktidových polymerů kyseliny mléčné (PLA), slouží některé z nich už pár let.

Aby ale nedošlo k mýlce, v 99,99 % případů tisknu výrobky na míru pro mé bastlení, prototypování a elektromodelařinu všeho druhu a nikoliv sériové zboží pro domácnost. Jsem estét a než bych si z umělé hmoty bastlil nějakou ošklivou poličku podle modelu staženého z internetu, raději zajedu do Ikey apod. Doma mi 3D tiskárna naopak velmi pomohla při výrobě ventilačního systému na míru vysekáním šachty ve zdi na balkon. Z PETG je vyrobená vložka do šachty, pouzdro na vnitřní ventilátor, žebroví mřížky a tak dále. Něco takového bych prostě v Hornbachu nepořídil, anebo jen v pevně daném rozměru, kterému bych se musel přizpůsobit.

Marek Lutonský

Ne, ale chtěl bych

Já vlastně nevím. Chtěl bych, ale současně je mi jasné, že by mě to asi bavilo jen chvíli. Nejsem kutil, takže bych nejspíš vytiskl pár věcí, zkusil si různé postupy, zapojil i děti, a potom by se na tiskárnu jen snášel prach. Nejsem zkrátka cílová skupina tohoto zařízení.

Jiří Kuruc

Ano, používám cizí

Mám vypůjčenou sice už letitou, ale stále spolehlivou Prusa i3 MK3 a už mi byla nápomocná v řadě případů. Tisknul jsem s ní štíty v začátcích COVIDu, podložky pod zrcadla a naposled distanční zarážky s přesnou velikostí při stavbě terasy. Ty se ztrácely jako na běžícím pásu, takže vytisknout set dalších šesti kusů bylo otázkou chvilky. Navíc jsem si navrhnul udělátko na předvrtání prken v přesné rozteči od rohu, a také v přesné rozteči a vzdálenosti vůči podkladovému hranolu.

Ještě zbývá nějaká dřevařina, kde budu zase potřebovat 2cm dilatace mezi lištami, na to si také vytisknu hezký přípravek. Kamarádům do místní šipkárny jsem tisknul okruží terče pro instalaci LEDek, což mi připomíná, že jsem si to chtěl vytisknout i pro sebe. Zkrátka tiskárna u mne sice nehrčí každý den, když už, má to smysl!

Markéta Batulková Mikešová

Ne, ale chtěla bych

3D tiskárnu už mám chvilku na seznamu přání, ale s rekonstrukcí domu byly jiné priority. Vím přesně, k čemu bych jí používala – na tisk specifických drobností k různým cosplay. Ale hlavně by to byla motivace k tomu vrhnout se znovu do 3D modelování, které jsem vystudovala. Tenhle skill mi zatím leží ladem, což mě trochu štve. Tak až bude mít barák novou střechu, třeba na to konečně dojde… bude to nějaký nižší Prusa, nic profi nepotřebuji.

Karel Kilián

Ne, ale chtěl bych

Dění kolem 3D tiskáren velmi intenzivně sleduji a musím říci, že je to po docela dlouhé době technologie, která mě opravdu zaujala. V tuto chvíli však 3D tiskárnu nejen nevlastním, ale možná překvapím skutečností, že jsem dosud žádnou ani neviděl na vlastní oči.

Do budoucna o koupi uvažuji, nicméně na druhou stranu zatím stále váhám, protože jsem dosud nevymyslel, k čemu by mi vlastně byla dobrá. Na hraní je to zatím stále poměrně drahá záležitost a praktické využití jsem zatím nenašel. Ale až ho najdu, tak si 3D tiskárnu určitě pořídím!

A co vy, používáte 3D tiskárnu?