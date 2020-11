Pouze dnes: soutěžte s Computerem o bezdrátová sluchátka Niceboy Hive podsie

V novém Computeru najdete dva velké testy: levné mobily do 5 500 Kč a herní notebooky do 25 000 Kč. Za objektivitou velkých testů si stojíme, už jen proto, že redaktoři vyplňují ohromnou tabulku, která automaticky vypočítá výsledné skóre. Redaktoři tak často sami do poslední chvíle nevědí, který z produktů si odnese nejlepší skóre a stane se vítězem testu.

A kolik takových buněk v Excelu musejí redaktoři u testu vyplnit? Tipněte si a vyhrajte bezdrátová sluchtáka Niceboy Hive Podsie. Soutěžíme na našem Facebooku Živě:

Soutěžící s nejpřesnějším tipem vítězí, při shodě vyhrává ten, kdo odpověděl dříve. Soutěž probíhá do neděle 29. listopadu a výherce vyhlásíme v pondělí.

Výhodu mají samozřejmě čtenáři Computeru, kteří si mohou počet buněk spočítat. Počítáme obsahové i bodové buňky.