Potvrzeno: Oracle vyhrál nad Microsoftem. Stane se stěžejním partnerem pro TikTok v rámci USA

TikToku v USA hrozí zákaz, a tak nedávno Microsoft nabídl pomocnou ruku – chtěl část sítě odkoupit. Z toho ale sešlo a nyní to vypadá, že k žádnému prodeji vůbec nedojde. Namísto toho ale TikTok zřejmě naváže partnerství s Oraclem.

Čínská sociální síť TikTok, kterou provozuje firma ByteDance, bývá v poslední době zmiňována nejen kvůli své enormní popularitě, ale i problémům s ochranou soukromí. I kvůli tomu jí hrozí zákaz v rámci USA, které aplikaci osočují ze sdílení dat s čínskou vládou. Tento problém měl vyřešit odkup Microsoftem, z toho ale sešlo.

Nyní to vypadá na zcela jinou dohodu – firma Oracle nabídla, že převezme veškerou technickou infrastrukturu a zajistí bezpečnost kódu i dat Američanů. Nedojde ale k odprodeji, pouze k partnerství. O dohodě informoval web CNBC. Dohodu potvrdily obě společnosti, nyní se tak jen čeká na vyjádření vlády USA, která vše musí posvětit.

V případě neúspěchu by TikTok v USA přišel přibližně o 100 milionů uživatelů, celkově jich má podle posledních čísel na 800 milionů. Vytváří tak nezanedbatelnou konkurenci ostatním sociálním sítím a hlavně Facebooku. Ten si je rostoucí hrozby vědom a několik let se snaží přijít s vlastní kopií. Několik předchozích pokusů selhalo, poslední v podobě Instagram Reels by ale mohl vyjít.

