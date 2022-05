Potvrzeno, do Windows 11 přijdou widgety třetích stran. Vždy jako doprovod programů

Během konference Build 2022 Redmondští potvrdili, co jsme dříve věděli neoficiálně. Zatímco v prvním vydání Windows 11, tj. verze 21H2, je k dispozici pouze pár widgetů přímo od Microsoftu, tak někdy před koncem roku se tvorba widgetů otevře třetím stranám. Před pár měsíci unikly snímky údajné dokumentace.

Teď už víme, že to Microsoft s miniaplikacemi ve Windows 11 myslí vážně. Nebo vážněji než do této chvíle. Jednu věc ale zdůrazňuje a není to nutně maličkost – widgety od třetích stran musí doprovázet nějaký program. Nebude tedy možné stáhnout si jen widget samotný.

Hlavní program, který si bude smět do systému přivést widget, musí být buď naprogramovaný pro rozhraní Win32, nebo musí jít o PWA, tedy o progresivní webovou aplikaci. Tvorba má být jednoduchá a zastřešuje framework Adaptive Cards, přičemž technicky se bude jednat o objekty ve formátu JSON.

Nevíme, kdy přesně se vývojářská komunita ke tvorbě widgetů dostane. Microsoft je zatím na detaily skoupý. Na stahování widgetů ze Storu to každopádně nevypadá, podobně se nezdá, že by malé aplikace měly opustit svou vlastní nabídku, která připomíná druhý Start.

Zdroje: tiskové materiály