Potvrzeno, Copilot oficiálně nastupuje do Windows 10. Nabídne ještě horší propojení než v Jedenáctkách

Před nedávnem magazín Windows Central popsal, že Microsoft plánuje přidat Copilot také do Windows 10, u kterých jsme měli za to, že je Redmondští budou už jen rutinně servisovat. Jenže nové vedení uvažuje jinak. Funkcí by se v Desítkách mohlo nakonec objevit víc a vyloučené není, že jejich podpora bude prodloužena.

Jako první ale přijde na řadu Copilot, jak už Microsoft oficiálně potvrdil. Ba co víc, AI asistenta veřejnosti rovnou předhodil k testování. V Evropě to ovšem znamená, že máme zatím smůlu. Ani teď Microsoft neříká, kdy Copilot na starý kontinent přinese. Jen víme, že to má v plánu.

Veřejné a řízené testování začíná v listopadu servisní aktualizací KB5032278 (sestavení 19045.3754), která je dostupná v programu Windows Insider v kanále Release Preview. Zatímco ve Windows 11 je ikona Copilotu přítomná poblíž tlačítka Start, ve Windows 10 se Copilot nastěhoval na druhý konec hlavního panelu za tlačítko Centra akcí.



Přednostní přístup k novým funkcím je zaváděn také do Windows 10

Funguje ovšem stejně. Je to webová aplikace v postranním panelu na pravé straně, vedle něhož se šikují okna. Copilot bude jako první aktivován v edicích Home a Pro, nespravovaných firemními nástroji, a vyžaduje aspoň 4 GB operační paměti (samotný systém vyžaduje jen 1–2 GB) a obrazovku s rozlišením 720p. Na další edice se dostane časem, časový harmonogram neznáme.

Podle vyjádření Microsoftu pro web Thurrott.com bude Copilot ve Windows 10 oproti předobrazu ve Windows 11 omezený. Nenabídne totiž vůbec žádné propojení se systémem v tom smyslu, že byste Copilotem mohli třeba ovlivňovat nastavení. Nebo spouštět programy.



Integrace Copilotu do Windows 10 překvapení nenabídne

Ani v Jedenáctkách bychom integraci nepopsali výrazem terno, Copilot dovede změnit pár předvoleb. Desítky nicméně ze začátku nenabídnou ani to.

Další novinky ve Windows 10

V souvislosti s Copilotem do Windows 10 přichází předvolba Získejte nejnovější aktualizace hned, jak budou k dispozici. Do Jedenáctek dorazila v dubnu volitelně, od května jsou jí vybavené všechny instalace počínaje verzí 22H2. Takhle můžete dát Microsoftu signál, že vám může mezi prvními zapínat nové funkce, které distribuuje řízeně. Je to tak právě s Copilotem.

Revize 19045.3754 přináší novinek více. Windows 11 letos přidaly API, díky kterému se programy mohou slušně dotázat, jestli se smí připnout ke hlavnímu panelu. (Záměr implementace vývojový tým oznámil v březnu, až během září API nasadil plošně.) Tatáž funkce teď putuje do Windows 10. Záměr je chvályhodný, dodržování dekora volitelné.



Dotazy na připnutí začneme vídat také ve Windows 10

Redmondští se nevzdali své oblíbené a nekonečné disciplíny a opět ladí nabídku s přehledem zpráv ze služby Microsoft Start, která v mírnější podobě zrcadlí nabídku s widgety v Jedenáctkách. Tentokrát se prý zvětšila. V mé instalaci zůstala po aktualizaci stále stejně velká.

Posledním přídavkem jsou volitelné zprávy ze služby Windows Update, které se mohou zobrazovat při přihlášení. Ani v tomto případě jsem nezaznamenal změnu, minimálně nevidím novou předvolbu v Nastavení. Snad s dalšími aktualizacemi vyjde najevo, jak přesně se má novinka projevovat, protože Microsoft nabídl jen vágní popis.

Poslechněte si Podcast Živě věnovaný nepředvídatelným změnám ve strategii aktualizování Windows 11:

Zdroje: Microsoft Support | Thurrott.com | Windows Insider Blog