Potřebujete opravdu hodně USB portů? Tato základní deska jich má rovnou 20

Moderní základní desky většinou nemají příliš mnoho portů USB, ale pokud potřebujete více, můžete to obejít různými adaptéry. Co když ale adaptéry nechcete a raději byste měli co nejvíce USB portů přímo na desce? Řešení tohoto problému už je v prodeji.

Základní deska s označením Portwell PEB-9783G2AR je určená pro procesory Intel Core 10. generace a má čtyři sloty pro operační paměť DDR4 s kapacitou až 128 GB. Malá devítipalcová deska o rozměru FlexATX však nevypadá jako běžná základní deska – jediný port PCI Express ×16 je umístěn kolmo a tím to rozhodně nekončí. Největší překvapení je totiž na straně s porty.

K dispozici je celkem 20 portů USB-A, jedná se přitom o moderní USB 3.2 Gen 1 s rychlostí 10 Gb/s. A k čemu lze takový počet rychlých USB portů využít? Typickým příkladem je robotické a průmyslové odvětví, kde je nutné připojit k počítači spoustu dalších zařízení, senzorů a podobně.

Další výbava desky zahrnuje dva porty SATA 6 Gb/s, jeden slot M.2, zvukové vstupy a výstupy (Realtek ALC888S), dva gigabitové ethernety, možnost připojení tří monitorů (dva Displayporty a jeden HDMI) a pro dodatečné napojení nechybí GPIO a čtyři sériové porty.

Cena nebyla zveřejněna.