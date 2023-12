Potraviny z internetu až k vašim dveřím. Přehled služeb, co umí a kde fungují

Týdenní nákup potravin už nemusí znamenat cestu do obchodu, ani nutnost pobíhat s košíkem mezi regály. Potraviny si můžete nechat dovézt až ke dveřím, a to i v menších městech.

Nákup potravin ještě v roce 2010 obnášel nutnost dopravit se do obchodu, absolvovat procházku mezi regály, naložit zboží do košíku, projít přes pokladnu, a nakonec se vrátit domů. Dnes je situace jednodušší: celý nákup si můžete „naklikat“ na počítači, notebooku, tabletu či mobilním telefonu v některém z internetových obchodů. Kurýr vám ho přiveze ve zvolený čas až ke dveřím.

Nedávno jsme se věnovali firmám, které rozvážejí hotové pokrmy z restaurací, tentokrát se zaměříme na obchody nabízející podobné služby v segmentu potravin. Nabídka je v tomto případě širší – nakonec jsme do přehledu zahrnuli šest online obchodů.

Okénko do historie

Historie rozvozu potravin odráží vývoj technologií a změny v životním stylu a spotřebitelských návycích po celém světě. Počátky se datují do 19. století a byly často spojeny s místními obchody a tržišti ve větších městech jako například Londýn.

Tyto služby byly obvykle vyhrazeny pro bohatší zákazníky, kteří si to mohli finančně dovolit. Rozvážka byla v té době zpravidla realizována vozy taženými koňmi, nebo dokonce ručně a služba byla brána jako znak prestiže a vysokého sociálního postavení.



Dříve si dovoz potravin až do domu mohly dovolit jen bohatší rodiny ve velkých městech

Ve 30. a 40. letech 20. století došlo ve Spojených státech k rozmachu supermarketů, které nabízely pod jednou střechou širší sortiment zboží, což vedlo k poklesu popularity malých obchodů a lokálních trhů. Další vliv měl nástup automobilů a dodávkových vozidel, který umožnil rychlejší a efektivnější doručování potravin. To znamenalo, že obchody mohly doručovat potraviny do větších vzdáleností a obsloužit větší počet zákazníků.

Spolu s rostoucím zaměstnáním žen mimo domov se zvyšovala poptávka po pohodlnějších a časově úspornějších způsobech nákupu, včetně potravin. Významný dopad na chování spotřebitelů měla hospodářská krize. Někteří lidé kvůli ní měli méně peněz na utrácení, což vedlo ke snížení poptávky po doručovacích službách.

Společnost Peapod spustila vlastní web s možností online objednání potravin už v roce 1996

Klíčovým momentem v segmentu rozvozu potravin byla 90. léta minulého století, která byla érou rozmachu internetu. Spolu s tím vznikaly také nejrůznější online obchody a služby. Jedním z prvních obchodů s potravinami byla americká firma Peapod, založená v roce 1989, která nabízela možnost nakupovat potraviny online a následně je doručovala přímo k zákazníkům.

Obchody s potravinami v té době experimentovaly s různými distribučními modely, včetně centrálních skladů, partnerství s místními prodejci a vyzvedáváním zboží ze supermarketů. Přestože technologie byla slibná, čelily tyto služby řadě výzev, včetně logistických problémů, vysokých nákladů na doručování a omezeného přijetí ze strany zákazníků, kteří byli zvyklí nakupovat osobně.

Od roku 2000 došlo k výrazné expanzi online nákupů potravin po celém světě. E-shopy se staly běžnou součástí života mnoha lidí, a to nejen ve velkých městech, ale i v menších obcích a vesnicích. Zlomovým okamžikem pak byla pandemie onemocnění covid-19.

S omezením pohybu, lockdowny a obavami z nákazy došlo k rapidnímu nárůstu poptávky po online nákupech potravin. Mnoho lidí, kteří nikdy předtím tyto služby nevyužívali, začalo nakupovat tímto způsobem z důvodu bezpečnosti a minimalizace rizika nákazy. A někteří u tohoto způsobu pak zůstali dodnes.

Výhody a nevýhody

Nesporně největší výhodou online nákupů je možnost objednávat potraviny z pohodlí domova nebo pracoviště bez nutnosti fyzicky chodit do obchodu. To šetří drahocenný čas a energii. Mnoho online obchodů nabízí široký sortiment potravin a produktů, což znamená větší možnosti výběru a šanci najít speciální produkty, které mohou být ve fyzickém obchodě obtížněji dostupné. Zejména na malých vesnicích bývá sortiment obchůdků a večerek poměrně jednotvárný a pro pestřejší nabídku musejí lidé zajíždět vlastním autem do větších měst. Pokud to nechtějí absolvovat, jsou nuceni konzumovat podobné potraviny bez větší pestrosti.



Košík a Rohlík podporují tzv. eko dopravu a jde o krásné využití dat, která mají k dispozici. V nabídce času doručení uvidíte u některých slotů zelené lístečky, což značí, že kurýr bude mít cestu vaším směrem. Ekologická stopa se tak sníží a vy budete mít levnější dopravu.

Při nákupech na internetu je také snazší porovnávat ceny, hledat slevy a akční nabídky, což může zákazníkovi ušetřit peníze. Proklikat se zvýhodněným zbožím zabere ve většině internetových obchodů jen chvilku a ušetřené náklady mohou převýšit cenu za dopravu. Online obchody s potravinami jsou otevřeny 24 hodin denně, což znamená možnost objednávat kdykoli. Většina obchodů nabízí možnost doručení potravin až ke dveřím zákazníka, což je nesporně velice pohodlné, a i když vás může odrazovat cena za dopravu, stále může být v řadě případů výhodnější než vaše cesta vlastním autem.