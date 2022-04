Postavíme si elektrochemický nos, který reaguje na plyny a má spotřebu sovětského tanku

Čich je jedním z nejdůležitějších smyslů člověka. Ostatně, během posledních dvou let na to jistě přišli i mnozí čtenáři, když o něj stejně jako autor tohoto článku na nějaký čas přišli. Dnes si proto tentýž čich nasimulujeme pomocí elektrochemického nosu.

Cože? Co je to zase za pitomost? Inu, vytáhl jsem z krabice všechna dostupná laciná čidla MQ, připojil je k obří desce Arduino Mega a vypisoval surové hodnoty z obvodu do grafického plotru.

Elektrochemický nos s osmi čidly

Ale pěkně popořadě pro ty, kterým ta dvě písmenka M a Q vůbec nic neříkají. Jedná se o typové označení laciných analogových čidel plynu a těkavých látek, které seženete v různé kvalitě každé za pár desetikorun.



Elektrochemická čidla plynů a těkavých látek MQ-2 až MQ-9

Všechna vypadají stejně, mají identickou konstrukci, nejsou nikterak přesná, ale nechybí prakticky v žádné stavebnicové sadě pro začínající kutily.

Nejčastěji se setkáte s modely, které použiji i v dnešním projektu:

MQ-2: LPG, propan, vodík , alkohol, methan, kouř, oxid uhelnatý

, alkohol, methan, kouř, oxid uhelnatý MQ-3: Alkohol, benzín , hexan, LPG, oxid uhelnatý

, hexan, LPG, oxid uhelnatý MQ-4: Methan, LPG , vodík, kouř, alkohol, oxid uhelnatý

, vodík, kouř, alkohol, oxid uhelnatý MQ-5: LPG, methan , vodík, alkohol, oxid uhelnatý

, vodík, alkohol, oxid uhelnatý MQ-6: LPG, methan , vodík, alkohol, oxid uhelnatý

, vodík, alkohol, oxid uhelnatý MQ-7: Vodík, oxid uhelnatý , LPG, methan, alkohol

, LPG, methan, alkohol MQ-8: Vodík, methan , alkohol, oxid uhelnatý

, alkohol, oxid uhelnatý MQ-9: Vodík, alkohol, LPG, methan, oxid uhelnatý

Odkaz míří vždy na dokumentaci v PDF a za dvojtečkou je výčet seřazených plynů, na které každé z čidel reaguje nejvíce.

Tučné písmo označuje ty nejcitlivější plyny. Když by nás tedy zajímal třeba vodík, nejlepší práci by měl odvést MQ-9. Stejně tak ale na vodík zareaguje i většina ostatních senzorů, jejich odezva ale bude výrazně slabší.



Grafy citlivosti čidel MQ-2 až MQ-5 pro různé plyny/těkavé látky a koncentrace (osa X). Čím níže se látka nachází na ose Y, tím lépe na ni čidlo reaguje

A právě proto dnes zapojíme všechna čidla naráz a budeme v grafu sledovat, co se stane, když před naším elektrochemickým nosem třeba škrtneme sirkou, použijeme desinfekci na ruce, anebo vypustíme do okolního vzduchu nějaký ten propan. Každé čidlo zareaguje s trošku jinou intenzitou.

Koncentraci měří oxid cíničitý

Všechny drobné moduly MQ-2 až MQ-9 reagují podobně, protože používají identický princip funkce. Pod nasávací kovovou mřížkou je schovaná spirálka odporového topeného tělíska z nichromu (NiCr), která se po připojení 5V napájení postará o zahřátí snímače.



Plynové čidlo MQ-2 po odříznutí plechové mřížky. Na snímku je vidět vnitřní topná spirálka z nichromu a váleček obalený oxidem cínu

Není to žádný sofistikovaný čip jako u ostatních digitálních čidel, ale vlastně jen primitivní obvod s vrstvičkou oxidu cíničitého (SnO₂), který má v běžné atmosféře vysoký elektrický odpor.

A teď to kouzlo: Když se do blízkosti rozehřátého SnO₂ dostanou molekuly vybraných plynů, dojde k chemické oxidačně-redukční reakci, plyny na sebe navážou kyslík, sníží se odpor a vrstvičkou začne protékat elektrický proud. Změna odporu je přitom úměrná konkrétnímu složení plynu a jeho koncentraci.



Odstaveček výše vyjádřený obrázkem s oběma stavy. Animaci a více detailů najdete zde

Mimochodem, podobné vlastnosti jako oxid cínu mají i další látky, SnO₂ se ale používá hlavně pro jeho nízkou cenu a zavedené výrobní procesy. Oxidy cínu používají všechna čidla, která dnes použijeme. Navzájem se liší jen doladěním na ten správný plyn, na který mají reagovat v prvé řadě.



Konstrukční schéma čidla MQ-2

Elektrochemický nos si řekne o 5 W

Jelikož se v každém senzoru musí rozžhavit spirálka droboučkého topného tělíska, elektrochemická čidla MQ patří k těm nejhladovějším na trhu.

Když jsem je na nepájivém poli připojil ke společnému 5V zdroji elektřiny, řekla si dohromady až o celý ampér (okolo 100 mA/čidlo). Příkon tedy poskočí klidně i na 5 W, což by jinak k běhu stačilo kdejakému Raspberry Pi.



Zdroj pro náš obvod vyrábí 5 V. Osm čidel v řade si dohromady řeklo o proud 1 A, Celkový příkon se pohybuje okolo 5 W

Rychlá, orientační, blbuvzdorná

Na stranu druhou, díky tomu, že jsou to jen obyčejná analogová čidla, nabízejí solidní rychlost – prakticky okamžitou reakci – a pro začátečníky jsou zároveň naprosto blbuvzdorná. V podstatě jen stačí přivést zmíněný 5V zdroj elektřiny, a pak číst napětí na signálním vodiči AO (Analog Output), které se bude měnit dle koncentrace plynů.

V klidovém stavu bude napětí nízké, jakmile ale čidlo zachytí těkavé látky, rázem se zvýší.

Arduino Mega má 16 analogových vstupů

Signální vodiče čidel proto připojíme k analogovým vstupům některé z 5V desek Arduino. Já jsem sáhl po laciném asijském klonu obří desky Arduino Mega, která je vyzbrojená rovnou 16 analogovými kanály a její řídící čip převede napětí na digitální celé číslo.



Arduino Mega je dostatečně elektricky robustní a disponuje 16 piny pro analogový vstup (A0-A15), a tak bude ideálním adeptem pro náš experiment

Mozkem Mega je robustní 8bitový mikrokontroler ATmega2560 s desetibitovým A/D převodníkem. Napětí v rozsahu 0-5 V tedy vyjádří celým číslem v rozsahu 0-1023. Jeden krok odpovídá 4,9 mV, což pro naše účely a hrubé rozlišení našich čidel bohatě stačí.

Moduly jsou vyzbrojené komparátorem

Prototypovací varianty senzorů pro snadné experimentovaní jsou vyzbrojené ještě čipem komparátoru LM393D, který při překročení určitého napětí nastaví vysoký stav na digitálním pinu. Hranici upravíte pomocí otočného trimru.



MQ-3 na prototypovací desce s komparátorem, otočným trimrem pro nastavení hranice a informačními LED. Digitální stav poté získáme na pinu DO (Digital Out)

V tomto režimu se bude senzor chovat digitálně. Při nízké koncentraci bude na digitálním výstupu nízký stav (blízko 0 V), no a když koncentrace překoná stanovenou mez, komparátor nastaví vysoký stav (okolo 5 V).

Pokus #0: Klidový stav

Tak, dost řečí, pojďme se podívat, jak náš elektrochemický nos zareaguje v různých situacích. Nejprve si ukážeme výchozí stav – tedy hodnoty, které čidla vracejí v klidu při otevřeném stropním okně nad stolem.



Klidový stav

Digitalizované hodnoty jsou u většiny čidel velmi podobné, jen čidlo MQ-8 má výrazně odlišný klidový stav. Ničemu to nevadí a pomyslné nuly bychom mohli u všech senzorů na začátku jednoduše přepočítat do jednoho bodu.

Pokus #1: Vydechnutí

Co se stane, když nad hromadou čidel hluboce vydechnu? Všechna čidla zaznamenají různě intenzivní kopeček. Mimochodem, včetně toho posunutého MQ-8, takže tady vidíme, že bychom jeho klidový stav mohli opravdu jednoduše odečíst a světle modrá křivka by rázem byla mezi ostatními.



Vydechnutí před čidly nakreslilo drobný kopeček

Jediné čidlo, které můj výdech zcela ignorovalo, je to zelené, MQ-4, které nejsilněji reaguje na metan. Drobný kopeček způsobil nejspíše alkohol. Ať už ten přirozený, zbytkový, anebo umělého původu – aktuálně zejména sprej proti kašli s ethanolem.



Foukáme na elektrochemický nos snadno a rychle

Pokus #2: Gel na ruce

Zkusme něco agresivnějšího. Jak náš elektrochemický nos zaznamená třeba gel na ruce, který byl poslední dva roky nedílnou součástí našich životů? Na redakční toaletě jsem narazil na EBD Sanitizer Gel, jehož složení slibuje zajímavou reakci: ethanol, voda, karbomer (derivát kyseliny akrylové) a o viskozitu se stará do třetice triethanolamin.



Gel na ruce a exploze vůní

Výčtu cizích slovíček odpovídala i odpověď elektrochemického nosu, který v grafu zareagoval hotovou bouří. Stojí za ní výpary alkoholu. Velmi silně a správně zareagovalo červené čidlo MQ-3, které má být nejcitlivější právě na alkohol. Nejslabší reakci vidíme opět u čidla MQ-4, což je taktéž správně.



Alkoholový gel na ruce se projevil poměrně výrazně

Pokus #3: Zapálení svazku sirek

Fajn, pojďme na další úkol. Jakpak asi náš nos zachytí svazek zápalek v okamžiku zažehnutí plamene?



Svazek zápalek

V grafu jsou patrné dva bloky. Ten první odpovídá okamžiku zažehnutí, kdy skokově vystřelilo čidlo MQ-8 a MQ-9 (vodík). Poté jsem sirky uhasil a okolí čidel zaplnily plyny nedokonalého hoření (oxid uhelnatý a další rezidua), které se propsaly do většiny čidel. Jen MQ-4 stále mlčí. Funguje vůbec?



Elektrochemický nos odhalí i škrtnutí (několika) zápalkami

Pokus #4: Mix propanu a butanu

Čidlo MQ-4 by mělo reagovat zejména na hořlavé plyny, a tak jsem sáhl po patroně ROFILL Super 100 Propan / Butan Mix. Takhle to dopadlo, když jsem trošku plynu stříknul na stůl před čidly.



Propan, butan

Zkapalnělý plyn se okamžitě odpařil a projevil se u všech čidel včetně doposud spícího MQ-4 až na jednu výjimku. Tentokrát vůni plynového vařiče zcela ignoroval červený senzor MQ-3, který se specializuje na alkohol a benzín.



Na propan, butan a další podobné plyny čidla také jednoznačně zareagují

Pokus #5: IPA

Na závěr ještě něco hodně smradlavého. Co třeba taková IPA, kterou zná každý 3D tiskař a elektrotechnik? Ovšem pozor, nemám na mysli svrchně kvašené pivo India Pale Ale, ale poměrně typicky páchnoucí odmašťovadlo a čistidlo isopropylalkohol.



Isopropylalkohol

Když jsem jím pokapal papírový kapesník před elektrochemickým nosem, konečně se probudila všechna čidla bez výjimky a v časovém grafu se zobrazila hotová bouře. Výpary IPA zaplnily celou kancelář a nebohý elektrochemický nos byl stejně otrávený jako ten můj.



IPA nenechala klidným jediný senzor. Tentokrát konečně zareagovaly všechny

K čemu je to dobré?

Podobná čidla za pár kaček tedy alespoň nějakým způsobem fungují, reagují prakticky okamžitě, no a i když nejsou sama o sobě nijak kalibrovaná, dokážou sdělit informaci ve smyslu: je to dobré × vyvětrej.

A pokud je použijete vedle sebe, analogově a hromadně jak jsem to udělal já v dnešním projektu, mohli byste údaje složit dohromady a získat nějakou širší informaci.



Elektrochemický nos postavený na čidlech MQ-2 až MQ-9 a prototypovací desce Mega

Typickým příkladem by byla třeba snaha detekovat cigaretový kouř, který by se měl objevit přinejmenším na několika čidlech (viz pokus se zápalkami).

Díky rychlosti analogových čidel by se pak mohl nějaký hypotetický systém chytré domácnosti dozvědět o blížícím se cigaretovém kouři v dostatečném předstihu a třeba zavřít okna.

Zdrojový kód pro Arduino, který nám kreslil graf: