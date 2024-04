Pošťák Edison Mail vyšel také pro Windows. Láká na čistý design a rychlé vyhledávání

Před zhruba rokem a půl do Windows dorazil populární e-mailový klient Spark. Nakonec spíše zklamal, protože bezplatná verze utáhla opasky, přešlo se na předplatné a nenadchlo ani přepsání do nenasytného Elektronu. Na klasickou platformu od Microsoftu dorazil další známý emailový klient, který by vám mohl spravit chuť. Přivítejte Edison Mail.

Známý je tedy mimo prostředí Windows, které podobně jako další zajímavé klienty opomíjel. Stáhnete si ho zdarma ze Storu, funguje ve Windows 10 a 11. Prvních pár hodnocení je pětihvězdičkových. Podporovány jsou všechny myslitelné e-mailové služby.

Edison se nesnaží objevit kolo, spíše si jen dává záležet na tom, aby spolehlivě sloužil. Design je jednoduchý a vzdušný, zprávy načítá bleskově. Rychlé také vyhledává ve zprávách a výrobce neskromně tvrdí, že jde o nejrychlejší e-mailový klient pro klasické počítače. Posouzení necháme na vás.



Edison Mail láká na rychlost a jednoduchý design

Nastavení je podobné, byť funkce nabízí Edison spíše základní. Nadstandard v jeho případě představuje volitelná analýza zpráv, na základě které dovede třídit zprávy do několika kategorií a zobrazí vám prioritně ty nejdůležitější. Kategorizace na faktury, cestování apod. nicméně funguje jen v USA a Spojeném království.

Prázdné kategorie se přesto a úplně zbytečně zobrazují i v Česku. Dále vás Edison klepnutím odhlásí od odběru letáků a informačních bulletinů. Tyto vymoženosti používat nemusíte, pokud nechcete.



Při prvním spuštění stanovíte své základní preference

Není všechno sluncem zalité. Pošťák při maximalizaci okna překryje hlavní panel Windows místo toho, aby standardně vyplnil prostor nad ním, čili nechová se jako jiné aplikace. Nevšiml jsem si, že by chování šlo změnit. Štítky jsou podporovány, ale jen v Gmailu, takže u jiných e-mailových služeb ostrouháte.

Edison se zrodil na mobilech, kde ho můžete používat také. Láká na synchronizaci a bezproblémové přechází z mobilu na počítač (a obráceně). Autorský tým se zaštiťuje rovněž ochranou soukromí. Edison Mail mj. blokuje sledovací pixely. Před několika lety stejný vývojový tým spustil vlastní e-mailovou službu OnMail.

Zdroje: Edison Mail