Pošli dárkovou kartu, nebo budou špatné recenze přibývat. Restaurace na Googlu čelí vlně vydírání

S novým typem podvodů se v posledních týdnech potýkají převážně americké restaurace na Googlu. Anonymové začali malým podnikům hromadně udělovat jednohvězdičkové recenze, po kterých následují vydíračské vzkazy – chceme dostat dárkovou kartu do obchodu Google Play, jinak budou špatné recenze přibývat, píšou restauratérům. Google již přiznal, že se jedná o problém.

Recenze na Googlu jsou pro restaurace do jisté míry klíčové. Hodnocení od lidí se ukazuje jak na Mapách, tak ve vyhledávači, hvězdičky a psané recenze pronásledují podniky takřka všude. Google na ně klade dokonce tak velký důraz, že v Česku začal udělovat cenu jménem Křišťálový špendlík, kterou oceňuje v jednotlivých krajích restaurace s nejlepšími recenzemi.

Proto podniky velmi nerady vidí, když někdo recenze zmanipuluje, jako se to v některých případech děje v posledních týdnech. Restaurace napříč americkými městy začaly zažívat organizované udělování jednohvězdičkových hodnocení, která mají za cíl majitele podniku vydírat.

Restaurace se snaží proti podvodným hodnocením bránit

Po těchto recenzích totiž podvodníci zpravidla pošlou restauraci zprávu, ve které stojí jednoduché sdělení – pošlete nám dárkovou kartičku do obchodu Google Play, jinak budou negativní hodnocení přibývat.

Hra na city z Indie

Server The New York Times uvádí, že drtivá většina těchto podvodů pochází z Indie. Dokazuje to i příklad jedné zprávy, autor jednohvězdičkového hodnocení vysvětluje, proč se k vydírání uchýlil.

„Hluboce se za své jednání omlouváme, nechceme vám uškodit, ale nemáme jinou možnost. Žijeme v Indii a nevíme jak jinak přežít. Prosíme, ať nám pošlete dárkovou kartu do Google Play v hodnotě 75 dolarů (…) když ji prodáme, můžeme vydělat zhruba 50 dolarů, což jsou tři týdny příjmu pro jednu rodinu,“ píše pachatel. Pravdivost jeho tvrzení nelze ověřit.

Hlavně nic neplaťte, vzkazuje Google

Některým restauracím již došlo trpělivost a Google poprosily o pomoc, načež firma na stránce podpory uvedla, že věc aktivně řeší a hledá způsoby, jak tomu zabránit. Restauracím vzkazuje, ať nic neplatí, místo toho mají podvodné recenze nahlásit či kontaktovat podporu Googlu.

Bude to ale zřejmě běh na dlouhou trať. Jak uvádí web SearchEngineLand, jisté restauraci v Houstonu se podařilo docílit toho, aby Google pět negativních recenzí odstranil, ovšem záhy dalších sedm přibylo.