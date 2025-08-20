Poskládali jsme tichou pracovní stanici. V dalších sestavách myslíme i na levnou kancelář, hry a střih videa

Potřebujete vysoký výkon a zároveň u počítače sedíte celý den, takže už vás irituje ševelení ventilátorů? Komponenty v tomto článku jsou seskládány pro co nejnižší hluk, aniž by se to výrazně podepsalo na výkonu. Důraz klademe i na nízký příkon a maximální efektivitu.
Nechcete moc číst? Tady jsme celou sestavu naskládali do nákupního košíku na Alze. Na konci článku jsou odkazy na další čtyři sestavy s jiným zaměřením.
Procesor: AMD Ryzen 9 7900
Procesor AMD Ryzen 9 7900 má excelentní efektivitu – nabídne maximum výkonu při rozumném příkonu, a tedy nízkém vydaném teple. Zároveň umožňuje přetaktování pro případy, kdy by výkon přestal dostačovat. Alternativně v případě potřeby vyššího výkonu můžete sáhnout po Ryzenu 9 7950X a zapnout v BIOSu základní desky režim eko, který sníží příkon na 65 nebo 105 W pro tišší provoz.
Základní deska: Asus X870 Max Gaming Wi-Fi7 W
Základní deska pro pracovní počítač musí mít zejména skvělou konektivitu kvůli přenosu dat, tato má spoustu rychlých portů USB, ale i Wi-Fi či Bluetooth. Skvělá je také podpora pro M.2 SSD na standardu PCIe 5.0, pokud byste v blízké době využili takto rychlé úložiště. Samozřejmě zvládne dlouhodobou zátěž, případně i přetaktování.
Grafická karta: Gigabyte GeForce RTX 5070 Ti Aero OC 16G
Pokud se nacházíte v situaci, kdy po počítači požadujete pouze procesorový výkon, grafickou kartu můžete z této sestavy zcela vynechat. Nicméně grafika může velmi dobře posloužit pro akceleraci některých úkonů, hodí se třeba pro střih videa, akceleraci AI a pomůže i v dalších situacích – dívejte se, jestli vaše programy vyžadují Nvidia CUDA. RTX 5070 Ti je rozumnou volbou, protože má dost výkonu, přijatelný příkon a vydané teplo, 16 GB VRAM a lze využít více enkodérů videa NVENC.
Operační paměť: Kingston Fury 64 GB kit DDR5 6000 MT/s CL30 Beast White EXPO
Paměti jsme volili rovnou 64GB, protože očekáváme větší pracovní nasazení a pro něj se vyšší kapacita pamětí může hodit. Nedá se říct, že by vyšší kapacita byla výhodnější v přepočtu na gigabajt, ale doporučujeme koupit rovnou než případně dokupovat. Kdo ví, že tolik pamětí nebude potřebovat, může sáhnout po podobném, ale 32GB kitu. Rychlost 6 000 MT/s je pro procesor od AMD ideální.
Úložiště: Kingston Fury Renegade NVMe 2 TB
Pro práci je potřeba výkonné SSD, zde jsou 2 TB na rychlém standardu M.2 PCIe 4.0. Základní deska podporuje tři sloty pro M.2 SSD a pro maximálně tichý počítač bych je jednoznačně doporučil zaplnit před použitím HDD. V případě práce s opravdu velkým množstvím dat bude lepší alternativou koupě NASu a plotnové disky dát do něj.
Chladič procesoru: Noctua NH-D15 G2
Klíčovým prvkem sestavy je velmi tichý chladič procesoru. Z hlediska hlučnosti i spolehlivosti volíme předimenzované chlazení vzduchem, které zajistí maximální ticho. Ve skříni s horším průtokem vzduchu je rozměrný chladič lepší, protože dokáže pojmout hodně tepla. Jedná se o nejlepší možnost pro tichý počítač, ale taky za to zaplatíte.
Zdroj: Adata XPG Core Reactor II VE 850 W
Zdroj je zvolen kvalitní s důrazem na efektivitu i tichý provoz. Mám vybranou variantu pro sestavu s grafickou kartou a dávám sem i rezervu. Také v sestavě bez grafické karty bych doporučil tento zdroj pro případy, že ji dokoupíte poději. Příliš na jiném zdroji neušetříte, když budete dbát na tichý provoz.
Ventilátory: Noctua NF 120 mm a 140 mm
Byť můžete použít předinstalované ventilátory, doporučuji ty přední 120mm vyměnit za 140mm. Ideální jsou nové Noctua NF-A14x25 G2 PWM a dále jeden Noctua NF-12x25 G2 PWM dozadu. Jedná se o hůře dostupné novinky, lze nahradit staršími modely Noctua. I ty mívají v balení LNA, tedy prodlužovací kabel snižující maximální výkon ventilátoru na asi 70 %. Velmi jednoduše lze omezit hluk mechanickou cestou, i když silně doporučuji i jemné ladění ventilátorů v BIOSu nebo v programu přiloženému k základní desce.
Skříň: Fractal Design Pop Silent
Při výběru počítačové skříně pro tichou sestavu se můžeme vydat dvěma cestami. První zahrnuje dobrý průtok vzduchu a snahu klást chlazení co nejméně překážek, aby se ventilátory nemusely točit rychle. V této sestavě jdeme druhou cestou odstínění hluku, takže ventilátory se mohou točit rychleji, ale nebude je tolik slyšet. K tomu poslouží vybraná skříň s odstíněním hluku.
Celková cena: 58 500 Kč
Výše popisovanou mašinu jsme nazvali Pro tichou práci a abychom vám usnadnili její nákup, naskládali jsme všechny komponenty do košíku na Alza.cz. Aktuálně vyjde na 58 531 Kč (ale cena se pochopitelně může měnit).
Stejným způsobem jsme postupovali i u dalších sestav.
Doporučujeme sestavy
Za nákup, který na Alze uskutečníte prostřednictvím odkazu v článku, může Živě.cz dostat provizi.