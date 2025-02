Poskládali jsme nejlevnější smysluplný herní počítač. Aktuálně vyjde na necelých 19 tisíc

Nechcete číst? Tady jsme celou sestavu naskládali do nákupního košíku na Alze. Na konci článku jsou odkazy na další čtyři sestavy s jiným zaměřením.

Procesor: Intel Core i3-12100F

Svým způsobem je Intel Core i3-12100F nejvýhodnějším herním procesorem, jelikož je více než dvojnásobně levnější než často doporučovaný Ryzen 7600, nicméně opravdu není ve hrách dvojnásobně pomalejší, spíše je tak o třetinu pomalejší. Pokud je cena hlavním kritériem, tento procesor je jasnou volbou.

Nicméně s ní přicházejí i negativa – sestava nebude mít moc prostoru pro budoucí vylepšení. Také využijeme nízkého množství vydaného tepla a k tomuto procesoru pro ušetření nepoužijeme dokoupitelný chladič, ale jen základní boxovaný. Pro dosažení co nejnižší ceny jsou kompromisy všude.

Cena: 2 200 Kč

Grafická karta: Sapphire Radeon RX 7600 XT Pulse 16 GB GDDR6

U herního počítače padne nejvíce rozpočtu na grafickou kartu, v tomto případě to je asi polovina. Radeon RX 7600 XT má 16 GB VRAM, což půjde poznat při hraní na nejvyšší detaily, s nejkvalitnějšími texturami, u nových her nebo při hraní bez upscalingu obrazu. Je to také pojistkou do budoucna, že grafice nezačne docházet dech dříve, než to bude nutné. Poslouží zejména pro hraní na Full HD rozlišení.

Alternativně se můžete porozhlédnout po RTX 4060 s 8 GB VRAM, tato grafika vás vyjde na 7 500 Kč, má celkově velmi podobný výkon, ale jen poloviční kapacitu VRAM, což může v budoucnu udělat rozdíl. Zajímavou volbou by za 7 500 Kč byla grafika Intel Arc B580 s 12 GB VRAM, v době psaní článku však má problém s dostupností a mluví se i o špatných výsledcích s pomalým procesorem, což by byl tento případ.

Cena: 9 200 Kč

Základní deska: MSI PRO B760M-P DDR4

Základní deska je komponentou, na které se dá chytrou volbou ušetřit klidně i pár tisíc korun. V tomto případě jsme volili desku s menším formátem mATX, to znamená méně funkcí a konektorů, chybí však ty zbytné pro hraní. Naopak deska nebude omezovat ve výkonu a nabídne i dostatečnou konektivitu s výjimkou chybějících Wi-Fi a Bluetooth. Také nepočítejte s tím, že deska zvládne o moc výkonnější procesor, vzali jsme to nejlevnější, do čeho dáte druhý disk typu M.2 pro uložení více her.

Cena: 2 400 Kč

Operační paměť: Kingston Fury 16GB KIT DDR4 3200MHz CL16

Pro čistě herní počítač dnes ještě hraničně stačí 16 GB RAM a právě po této kapacitě musíme sáhnout, abychom zaručili co nejnižší cenu. Pár let vás tato kapacita ještě nejspíše nebude omezovat a ohledně výkonu jsme sáhli po lepším kitu. Samozřejmě si můžete připlatit asi tisíc korun za 32GB RAM, ale v poměru cena/výkon pro samotné hraní je tato sada lepší volbou.

Cena: 780 Kč

Úložiště: Adata Legend 710 512 GB

Úložiště je jedním míst, kde jsme výrazně šetřili. Museli jsme sáhnout po 512GB disku, což je pro náročného hráče dočasné řešení. Sestava počítá s tím, že si uživatel buď dokoupí další SSD, nebo si disk přenese z minulé sestavy, případně si můžete připlatit rovnou za větší kapacitu. Každopádně aspoň jeden disk v sestavě by měl být formátu M.2 a měl by sloužit jako systémový, do budoucna je prostor přidat další takovéto úložiště.

Cena: 800 Kč

Zdroj: Gigabyte UD750GM

Zdroj je vybrán s ohledem na efektivitu, kvalitu, ale i potenciální použití v další sestavě. Zároveň jsme se snažili vybrat nejlevnější možnou variantu, která tyto požadavky splní. Bohužel budete muset oželet například modulární design, ale ve všech dalších ohledech je zdroj dobrý a má i jistou rezervu třeba pro přetaktování.

Cena: 2 070 Kč

Počítačová skříň: Adata XPG Valor Air Plus

Na skříň už v rozpočtu nezbylo příliš prostředků, nicméně se podařilo zajistit všechny kritické parametry. Důraz klademe na chlazení, skříň přijde se čtyřmi zabudovanými ventilátory, takže již není potřeba nic dokupovat ani dodatečně montovat. Toto řešení navíc pomůže ne zcela optimálnímu boxovanému chladiči procesoru. Hráče zase potěší přítomnost ventilátorů s ARGB. V případě skříně lze ušetřit a použít bednu z minulé sestavy.

Cena: 1 300 Kč

Celková cena: 18 800 Kč

Výše popisovanou mašinu jsme nazvali Nejlevnější smysluplná herní sestava a abychom vám unsadnili její nákup, naskládali jsme všechny komponenty do košíku na Alza.cz. Aktuálně vyjde na 18 829 Kč (ale cena se pochopitelně může měnit).

Další doporučené sestavy

Stejným způsobem jsme postupovali také u dalších sestav, na jejichž charakteristiku stači dvě slova:

Sestava z druhé ruky

S navrženou sestavou se dostáváme do teritoria, kdy se může vyplatit koupit sestavu z druhé ruky. Ostatně i námi navržené komponenty jsou mírně starší, abychom zajistili minimální cenu. Jestliže by někdo prodával sestavu nižší či střední třídy z doby zhruba před třemi roky, mohli byste získat podobný herní výkon výrazně levněji.

Obzvláště nyní po Vánocích je vhodný čas podívat se na bazarový trh, neboť mnoho hráčů si přes svátky obnovilo svůj počítač. Jiní dost možná čekají na právě přicházející nadílku grafických karet, takže nabídka sestav z druhé ruky může být zajímavá. Zejména pokud počítač nekupujete jako dárek, použitý počítač nemusí být špatný a bude o dost levnější než nový.

Za nákup, který na Alze uskutečníte prostřednictvím odkazu v článku, může Živě.cz dostat provizi.