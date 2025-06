Poskládali jsme domácí počítač s vyšším výkonem. Aktuálně vyjde na necelých 26 tisíc

Výrazně jsme obměnili naši běžně doporučovanou sestavu S vyšším výkonem. Přešli jsme na DDR5, novou grafickou kartu i výhodnější procesor. Počítač cílí na domácí použití pro občasné hraní a náročnější práci.

Procesor: Intel Core i5-14400F

Cena: 3 450 Kč

Jedná se aktuálně o jednu z mála sestav, kde doporučujeme procesor od Intelu. Ten není až tak výkonný pro hraní her, byť jeho výkon dostačuje, zato je levnější a univerzálnější. Díky efektivním jádrům předežene i Ryzen 5 7600 v produktivních činnostech, takže pro kombinované užití, jako je i tento případ, jsou procesory od Intelu vhodnější. Sáhli jsme však pro levnější a smysluplnější minulé generaci a modelu bez iGPU, takže dokoupení dedikované grafiky je nutností.

Grafická karta: MSI GeForce RTX 5060 Ti 16G Ventus 2X OC Plus

Cena: 11 500 Kč

Vybíráme nejlevnější smysluplnou grafickou kartu pro hráče i pracovní nasazení, určitě chtějte 16 GB VRAM, ať počítač vydrží i dlouhé roky bez nutnosti výměny komponent. Dostanete dost výkonu pro solidní hraní na rozlišení QHD a s vybraným procesorem jde o rozumnou kombinaci zajišťující dostatečný výkon.

Základní deska: Asus TUF Gaming B760M-PLUS Wi-Fi II

Cena: 3 840 Kč

Základní deska má potřebnou konektivitu pro domácnost i hraní, především jde o rychlé USB porty. Protože sestava může sloužit i na hraní, také je už nutná bezdrátová konektivita v podobě Wi-Fi a Bluetooth. Už se jedná o trošku lepší základní desku, ale stále je dostatečně levná, aby dávala smysl do takovéto sestavy. Jediným kompromisem je formát mATX, což pomohlo snížit cenu.

Operační paměť: Adata XPG Lancer 32 GB DDR5 6000 MT/s CL 36

Cena: 2 170 Kč

Paměti RAM jsou zde už mírně dražší, protože jsme po letech doporučování DDR4 přešli na DDR5 i u střední třídy. Paměti DDR4 se přestávají prodávat a očekává se zdražování, zato DDR5 jsou na solidních cenách – dříve nebo později bude nutné DDR4 opustit, i když se to bez příplatku neobjede. Maximální rychlost pamětí můžete nastavit až na 6 000 MT/s a časování je také dobré.

Úložiště: WD Black SN770 NVMe – 1 TB

Cena: 1 800 Kč

Volili jsme už rychlejší 1TB SSD, což je pro domácí použití možná trošku nedostatečné, pokud hrajete nejnovější hry. Kdybyste potřebovali větší úložiště, vždy je možné osadit i druhý a třetí slot pro M.2 disk, nebo využít klasických SATA konektorů. Také jde použít úložiště ze staršího počítače, což pro domácí systém může znamenat třeba přenést disk s daty jako rodinnými fotkami či videi.

Chladič procesoru: Endorfy Fera 5

Cena: 740 Kč

Pro tuto sestavu není chladič procesoru zcela nezbytný, ale doporučujeme jej dokoupit. Je to lepší pro celodenní vytížení počítače a velmi napomůže i s celkovým hlukem sestavy; spolu s vybranou počítačovou skříní a kvalitním zdrojem by se mohlo jednat o tichý počítač.

Zdroj: Gigabyte UD750GM – 750 W

Cena: 2 170 Kč

Zdroj má lehce naddimenzovaný výkon, neboť je problém vybrat kvalitní a méně výkonný model. Má to i své velké výhody, a to že v budoucnu bude grafickou kartu možné vyměnit bez nutnosti měnit i další komponenty. Zdroj je dostatečně účinný a má i modulární kabeláž, což se hodí třeba pro instalaci do hezké skříně.

Počítačová skříň: Montech X3 Mesh Black

Cena: 1 190 Kč

Skříň je vybrána s ohledem na dobrý průtok vzduchu, je totiž osazena hned šesti ventilátory a ty zároveň disponují podsvícením, takže zejména hráčům bude imponovat. Samozřejmě jde použít i skříň z předešlé sestavy nebo do decentnějších domácích prostor volit jinou elegantnější skříň bez podsvícení. Případně lze jednoduše podsvícení nezapojit a používat ventilátory bez něj. Skříň je totiž za výhodnou cenu vzhledem k počtu ventilátorů.

Celková cena: 26 tisíc

Výše popisovanou mašinu jsme nazvali S vyšším výkonem a abychom vám usnadnili její nákup, naskládali jsme všechny komponenty do košíku na Alza.cz. Aktuálně vyjde na 26 260 Kč (ale cena se pochopitelně může měnit).

Univerzálnost na prvním místě

Sestavu „S vyšším výkonem“ dimenzujeme tak, aby ji bylo možné používat pro různé účely, tedy není optimalizovaná na práci ani hraní, ale zvládne dobře obojí. Tím, že není vyladěná na konkrétní účel, tak je lehce dražší a pro každý typ použití bude mít mírné kompromisy. Pro hraní to je na straně procesoru, pro práci to je také procesor a dále třeba úložiště. Ale opět záleží, jak jej bude majitel využívat, zde se snažíme pokrýt maximum případů.

Použitý procesor Intel Core i5-14400F je za velmi výhodnou cenu, optimálně bychom do sestavy chtěli dát Intel Core i5-13500 nebo Intel Core i5-14500, ale příplatek činí 3000 Kč, resp. 3500 Kč. Přitom výkonový rozdíl není až tak velký, trošku vyšší frekvence, velikost cache a čtyři efektivní jádra navíc za to nestojí. Můžete tedy sáhnout po výkonnějším procesoru, ale jen v případě, když víte, že výkon skutečně použijete.

