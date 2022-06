Posílejte data bezpečněji. Jak používat ZIP s heslem ve Windows, Linuxu a macOS

Stále existují situace, kdy potřebujete poslat určitá data či citlivé dokumenty méně bezpečnou cestou. Naučte se vytvářet archivy chráněné heslem, je to snadné.

Nemusí na nás přímo tlačit nařízení GDPR, abychom citlivá data s ostatními sdíleli co nejbezpečnější formou. Tím nejjednodušším, co můžete udělat, je ochránit soubory heslem. Můžete tak učinit rovnou při komprimování, třeba celého adresáře s citlivými dokumenty.

Ve Windows potřebujete program

Operační systémy Windows (vyjma verze Home) nabízejí možnost takzvaného šifrování souborů, to však není funkce vhodná ke sdílení zaheslovaných souborů s ostatními uživateli. Archivační utilita přímo ve Windows zatím neumožňuje ochranu heslem, a to ani ve Windows 11. Nezbývá než sáhnout po externí aplikaci a my doporučujeme lety prověřený 7-Zip.