Portál občana zamíří do mobilů do konce roku, slibuje Bartoš

Místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš v rozhovoru pro Novinky prozradil, že do konce letošního roku by měla vyjít nová mobilní aplikace Portál občana.

Nemá se však jmenovat takto, nýbrž Gov.cz, což souvisí s plánem na posílení značky GOV.cz jako důvěryhodné domény pro webové prezentace všech klíčových orgánů státní správy. Postupná migrace bude trvat do června 2025.

„Což rovnou ohlásím, že do konce roku, možná jako vánoční dárek, konečně přijde moderní funkční aplikace do telefonu – Portál občana. Ten má už milion uživatelů, ale vy potřebujete aplikaci, která když vám stát něco potřebuje sdělit, tak vám to tam vyskočí. Když vám například končí doklad. Když vám přijde datová zpráva, tak to má vypadat jako e-mail a vy na to odpovíte jako na e-mail. Tohle by mělo být ke konci roku,“ řekl Bartoš.

Portál občana už mobilu funguje díky responzivnímu webu, ale jeho používání není tak pohodlné. Nejsou v něm notifikace, které by vás mohly upozornit na novinky. Web vás bude odhlašovat, přičemž opětovné přihlašování trvá dlouho, protože vás zpravidla přenese ještě do jiné aplikace (bankovní, MojeID klíč, Mobilní klíč eGovernmentu…).

Aplikace Gov.cz už mimochodem existuje pro Android (Play Store) i iOS (App Store), ale to je jen převlečený mobilní web do aplikačního kontejneru. Nevyužívá žádných nadstandardních možností, nemá notifikace, rovněž zapomíná přihlašování a není chráněný biometrií. Kvůli těžkopádnosti má ostatně v obchodech jen mizerné známky okolo 2/5.

Známky na Androidu



Známky na iOS