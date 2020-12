Pornoprůmysl si začíná všímat A.I. Jako jediná se totiž může podívat opravdu na všechno

Google používá detekční neuronové sítě k lepší indexací fotografií a obrázků na webu, Facebook to samé dělá ve své vlastní síti, no a pak je tu ještě jedna kategorie webového obsahu, o které se sice nemluví, pro A.I. je nicméně jako stvořená.

Stránky pro dospělé.

Mnohé z nich neuronové sítě už také zkoušejí, mají totiž mnoho, opravdu mnoho studijních dat. Mohou tedy vycvičit detekční neuronku třeba na strojové hledání rudých bikin a následného korektního zařazení takového videa v katalogu

Pornografie + konvoluční neuronové sítě

Na sklonku letních prázdnin se nicméně ozvali inženýři ze Stripchatu s tím, že všechny klasické lechtivé weby strčí do kapsy. Vytvořili technologii, kterou směle pojmenovali Anal-ytics.

Stripchat je obrovský katalog webových kamer. Tyto kamery však nesnímají alpské lyžařské sjezdovky nebo třeba skupiny křečků v zoologické zahradě, ale… Však vy víte co. Problém doposud spočíval v tom, že se jedná o živý proud obrazu, případnou neuronku proto nelze spustit na nějakém archivním videu třeba ve 3:00 v noci, ale musí běžet právě teď – živě. Stejně živě jako webkamera samotná.



Stripchat se chlubí, že má i díky A.I. miliardy diváků

Přesně toto dělá konvoluční neuronová síť Anal-ytics a políčko za políčkem zkoumá, co se právě před webkamerou odehrává. Nu, a pokud se tam odehrává to, co hledá, děj okamžitě označí klíčovými slovy a korektně zařadí.

11 255 let sledování webkamer (za jediný rok)

Provozovat podobnou živou analýzu obrazu nad webovými kamerami je výpočetně extrémně složitá a v důsledku i drahá záležitost, provozovateli Stripchatu se ale zjevně vyplatila. Aktuálně se totiž pochlubil infografikou se vzletným názvem „Live Cam Industry in 2020,“ podle které se jeho návštěvnost v době pandemie zvýšila o 72 % a diváci strávili sledováním webkamer úctyhodných 11 255 let. Pomohlo tomu údajně vedle nudy na homeofficu právě Anal-ytics a lepší strojové řazení skutečného obsahu ve videu.



Stripchat v číslech

Právě strojová analýza obrazu patří k největším úspěchům současných architektur počítačových neuronových sítí. Hotové a svobodné modely z GitHubu aspol. dokážou s velmi vysokou úspěšností rozpoznat téměř cokoliv a s patřičnými knihovnami pro Python, C++ a další populární programovací jazyky podobný detektor rozjedete na několika řádcích kódu. To bylo dříve nemyslitelné.

Není tedy divu, že si technologie jako takové začínají všímat i jedni z největších producentů pohyblivých i statických obrázků na internetu. Ostatně, ne nadarmo se říká, že pornoprůmysl před dvaceti lety nastartoval webové video. Byl tu dávno před nástupem YouTube. Teď se možná bude stejnou měrou podílet na propagaci aplikované A.I.

Ostatně, zapojení neuronových sítí v tomto případě může i chránit všechny zúčastněné, zvláště u podobných webkamer totiž může zachytit třeba trestný čin, pedofilii apod.