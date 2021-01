Porno insider: Erotický průmysl je závislý na platebních kartách, kryptoměny mu zatím nepomohou

Během prosince prolétla internetem aféra známého pornografického webu Pornhub, který přišel o možnost platit prémiové členství běžnými platebními kartami VISA či Mastercard a stal se tak odkázaný jen na platby kryptoměnami. Tento krok má obrovské následky pro Pornhub i celý průmysl internetové erotiky. Pokusím se vám celý případ přiblížit a vysvětlit z pohledu insidera, který se v tomto odvětví pohybuje.

Co se stalo?

Vše odstartoval článek korespodenta New York Times Nicholas Kristofa pojmenovaný Děti Pornhubu uvedený v pátek 4. prosince 2020. V tomto článku autor (držitel dvou Pulitzerových cen) popisuje, jak je Pornhub zaplaven více než 100 000 nelegálních videí, která obsahují znásilnění či nezletilé. Dále v článku popisuje příběh Sereny Fleites, která se svěřuje, že její bývalý přítel nahrál její nahé video na Pornhub a teď se cítí tak zahanbená, že nemá odvahu ani žádat o práci ve fast foodu. Z toho důvodu musí bydlet v autě se svými třemi psi. Celý článek pak vyznívá, že Pornhub vydělává spoustu peněz na nelegálních videích.

Článek vyvolal obrovský poprask a chytla se ho všechna média na celém světě od Fox News po české Lidové noviny. Na základě prvního článku pak bylo na celém světě napsáno dalších více než 2300 článků, které tuto kauzu popisují.

Karetní asociace VISA a Mastercard následně začaly vyšetřovat Pornhub pro nelegální činnost a během několika dnů (10. prosince) byl Pornhubu zamezen přístup ke všem karetním transakcím. V případě VISA šla situace tak daleko, že od karetních transakcí byly odříznuty všechny weby, které vlastní majitel Pornhubu, firma MindGeek. Jedná se mnoho dalších známých webů s erotickou tematikou jako je Brazzers, DigitalPlayground či v Česku sídlící SexyHub.



Kauza se netýká jen samotného Pornhubu, ale i dalších erotických webů spadajících pod Mindgeek, které nabíjejí prémiové členství

Samotný Pornhub reagoval zásadní změnou celého fungování. Uvedl nové podmínky fungování, které zakazují nahrávání všech videí bez registrace a verifikace. Každé video musí být před zveřejněním schváleno administrátory. Byl vytvořen speciální tým moderátorů tzv. Red Team, který se specializuje na hledání a odstraňování nelegálního obsahu. Největší událostí však bylo odstranění více než deseti miliónů videí, které nebyly nahrány verifikovanými uživateli. Přesněji bylo odstraněno 10,5 milionů z 13,9 milionů videí, tedy 78,5% veškerého obsahu. Tento krok vyvolal obrovskou nevoli mezi uživateli Pornhubu.

Po akci následuje reakce

Pornhub se dále bránil, že nařčení ze sdílení statisíce videí s dětskou pornografií není založeno na pravdě. Podle jeho záznamů bylo za poslední tři roky vedeno 118 případů videí, které byly klasifikovány jako dětská pornografie (CSAM - Child Sexual Abuse Material) a byly z platformy odstraněny. Pornhub také uvedl pro porovnání, že samotný Facebook měl za poslední dva a půl roku na svých stránkách více 84 miliónů případů dětské pornografie. Reakci Pornhubu si můžete přečíst zde.

Po úvodním PR boomu a obraných vyjádření však situace utichla. Pornhub musel začít řešit nemalý problém, byl odstřižen od hlavního zdroje peněz. Musel tedy omezit některé své služby, zejména podporu pro „Pornhubery“ a omezil možnost přijímat jakékoliv transakce. Také zastavil některé své podpůrné služby jako HubTraffic, který nakupuje návštěvnost pro weby společnosti MindGeek (Pornhub, Redtube, Tube8, atd).

Ostatní erotické videoservery také zareagovaly, ale s reakcí Pornhubu se to nedá srovnávat. Web Xvideos, který byl v kritickém článku rovněž zmíněn částečně omezil propagaci své služby Xvideos Red, a podle některých uživatelů odstranil neupřesněné množství videí, avšak k zásadním změnám jako v případě Pornhubu nedošlo.

Situace nakonec vedla k návrhu amerických senátorů, kteří chtějí uvést speciální legislativu, která bude regulovat fungování erotických platforem a de facto úplně zakázat možnost libovolného nahrávání erotických videí na internet. K tomu všemu kanadští poslanci pozvali CEO Pornhubu Ferase Antoona k výslechu před etickou parlamentní komisi.

Nebyl to nápad z jedné hlavy

Celá kauza není akce pouze jednoho autora New York Times, ten se totiž odrazil od kampaně křesťanské nevládní organizace Exodus Cry. Tato organizace byla v roce 2007 založena Benjaminem Nolotem a oficiálně bojuje proti obchodování s lidmi a sexuálního průmyslu. Prakticky má za cíl zakázat veškerou pornografii a docílit zrušení všech pornostránek na internetu.

Exodus Cry je navázána na fundametalistickou křesťanskou skupinu International House of Prayers (IHOPKC) z Kansasu, která je specifická svými extrémně konzervativními názory proti homosexuálům či potratům. Na podzim tato skupina vyvolala poprask, když zakladatel Exodus City Benjamin Nolot přirovnal potraty k holokaustu.

Exodus Cry se snaží využít aktuálně nabrané popularity a vybírá další peníze na boj s erotickým průmyslem. Kampaň konkrétně proti Pornhubu má na starost Leila Mikelwait, která má v Exodus Cry má funkcí Director of Abolition („ředitelka zákazu pornografie“) a stojí za webem TraffickingHub, který sbírá podpisy k petici za odstavení Pornhubu. Ona sama přiznává, že na článku o Pornhubu s Nicholasem Kristofem delší dobu spolupracovala.

V článku zmíněná Serena Fleites nyní skrz stránky GoFund získala téměř sto tisíc dolarů. Je však zarážející, že tato dívka před uvedením článku byla registrována jako modelka na serveru ModelManagment.com a po uvedení článku byla z tohoto serveru její stránka odstraněna. Před pár dny byly některé její fotky z jejího profilu stále dohledatelné Googlem, ale nyní vše bylo smazáno. Ačkoli z vyhledávání zmizela, přesto stále fungují některé přímé linky odkazující na fotky uložené na serveru ModelManagement.com.

Sám Nicholas Kristof je dlouhodobě známý negativním postojem k sexuálního průmyslu a před několika lety byl jeden z hlavních hybatelů kauzy Backpage. Díky tomu, že je držitelem dvou Pulitzerových cen a jedná se o slavného novináře, tak jeho články mají poměrně značnou odezvu.

Jaké jsou dopady?

Paradoxem celého případu je fakt, že zablokování plateb postihlo službu Pornhub Premium, v rámci které žádný nelegální obsah nikdy nebyl. Ten problematický se nacházel pouze v neplacené sekci, kam jej mohli nahrávat sami uživatelé, a kde jsou videa monetizována jen reklamou. Reklama je v této branži řádově méně výnosná než to bývá třeba na YouTube, a pokud tedy Pornhub nějaké peníze vydělal na nelegálním obsahu, mohlo to být v řádech desítek až stovek dolarů (vzhledem k počtu videí). Škody způsobené zablokováním karet se ale pohybují v milionech dolarů.

Nejvíce celou kauzu odnesli zejména malí nezávislí tvůrci na Pornhubu, tedy „pornhubeři“, které podobně jako youtubery tato platforma živí. Řádově tisíce až desetitisíce tvůrců spoléhají na prodeje svých videí, ale i různého merchandisingu. Někteří tvůrci dokážou na Pornhubu vydělat 1000 až 2000 dolarů měsíčně a o tyto peníze lidé pravděpodobně přijdou, pokud se možnost platby běžnými kartami neobnoví.

Celou situaci nedokážou zachránit kryptoměny, protože ty jsou pro mnohé uživatelé příliš složité a používá je jen malé procento uživatelů. Když v loňském roce ukončil podporu PayPal, celkem snadno uživatelé přešli na funkčně podobou alternativu Paxum, jenže v aktuálním případě žádná srovnatelná alternativa neexistuje.

Velmi zajímavou konsekvencí celé kauzy je odhalení pozadí financování a vlastnické struktury Pornhubu. Z investigativního článku Financial Times jsme se mohli dozvědět, že při formování mateřské společnosti Pornhubu, tedy firmy Mindgeek, v roce 2012 zainvestovalo do společnosti 125 investorů včetně slavných jmen jako JP Morgan, Cornellova Univerzita či Fortress Investment Group, která spadá pod SoftBank.

Podíly v MindGeeku kromě managmentu (Feras Antoon a David Tassilo) patří i tajemnému Bernardu Bergemarovi, který má v celé firmě největší podíl. Zajímavé je, že firma je v hlubokém mínusu a celkový dluh společnosti dosahuje 370 miliónů dolarů (k roku 2018) při úrokové sazbě 20,4 procenta. Zveřejnění těchto informací majitelům radost pravděpodobně neudělalo a někteří investoři budou kvůli medializaci zvažovat odchod ze společnosti, což by pro ni znamenalo další vážné problémy. Jako zajímavost lze uvést, že reportéři dokonce zveřejnili i to, kde vedení Pornhubu bydlí a jaké mají domy.

Dopady i v Česku

Pokud karetní asociace trvale odříznou MindGeek/Pornhub od všech karetních transakcí, tak reálně hrozí, že firma zkrachuje. To může ohrozit možná až 30 % internetové pornografie a dopad to může mít i na české firmy. Kromě toho, že o své příjmy přijdou tvůrci z Pornhub komunity, tak přestanou fungovat i ty největší světové erotické weby spadající pod MindGeek. Českou erotickou scénu přitom firmy napojené na MindGeek ovládají asi z 25 % (SexyHub a navázané weby). Pokud by karetní asociace postihly i českou firmu WGCZ, která je mateřskou firmou portálu Xvideos, tak se může kauza promítnout i do české ekonomiky. To už by šlo v součtu řádově až o miliardy korun.

Přesto má současná situace i pozitivní dopady. Internetové erotické videoportály vznikly velmi překotně a v podstatě jim chyběl jakýkoliv legislativní rámec či pravidla k fungování. Pravdou je, že si de facto kdokoliv mohl nahrát cokoliv. Nahlášený nelegální obsah byl sice vždy postihován, avšak existovala poměrně velká benevolence, co bylo možné bez postihu nahrát.

S novými podmínkami a pravidly, které nyní zavedl Pornhub, se může celý internetový pornografický průmysl více konsolidovat a může se i značně omezit nelegální pornografie. Nově mohou nahrávat videa jen verifikovaní uživatelé a obsah je více pod kontrolou. Pokud se karetní asociace na Pornhub vrátí, mohl by to být impuls pro všechny další erotické weby, aby aplikovaly stejná pravidla. Tím by se mohl celý tento průmysl stabilizovat a nakonec by mu mohla celá kauza i pomoci.