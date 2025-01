Pornhub se stáhl z Floridy. Odmítá ověřování věku podle řidičského průkazu

Pornhub od začátku roku není přístupný v dalším americkém státě. Jak informuje BNO News Live, k 1. lednu o přístup přišla Florida. Kanadský provozovatel pornografické služby Aylo, někdejší MindGeek, se odmítá podřídit tamní legislativě. Podle ní je nutné prokazatelně ověřovat věk návštěvníků a návštěvnic.

Klepnout na dialog „Je mi 18 let nebo více“ nestačí. Je potřeba nahlédnout do osobních dokladů. Zní vám to povědomě? O případu jsme už psali loni v souvislosti s Texasem. Stažení z Floridy je jen jedno z mnoha a aspoň zatím tím posledním.

V průběhu roku 2024 se Pornhub kvůli zákonu na protest dále stáhl z Alabamy, Arkansasu, Idaha, Indiany, Kansasu, Kentucky, Louisiany, Mississippi, Montany, Nebrasky, Severní Karolíny, Oklahomy, Utahu a Virginie.

Zákon chce ochránit děti před přístupem k pornografii. Pornhub se ověřování věku osobními doklady vysmívá. Kritika legislativy poukazuje na to, že kvůli omezení děti zamíří do temnějších koutů internetu. Aylo navrhuje, aby se se věk na webech s nahatým obsahem ověřoval na základě zařízení.

