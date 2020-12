Pornhub může kvůli nelegálním videím přijít o možnost přijímat platby platebními kartami

Na stránkách pornografického webu Pornhub lze nalézt širokou škálu videí nejrůznějších žánrů. Minulý týden však novinář Nicholas Kristof publikoval v deníku The New York Times článek, v němž tvrdí, že lze na těchto stránkách nalézt i nelegální videa. To spustilo lavinu reakcí, ke které se přidaly i karetní společnosti Mastercard a Visa.

Dle Kristofa lze na Pornhubu najít závadné materiály, zobrazující sexuální zneužívání dětí, sexuálně motivované útoky a nedobrovolně prováděné praktiky. Mnohé firmy následkem těchto zjištění začaly přehodnocovat svůj vztah s kanadskou mateřskou společností MindGeek.

Temná stránka

Počátkem tohoto roku rozvířila relativně klidné vody internetové pornografie petice za zastavení Pornhubu. Inicioval ji příběh nezvěstné patnáctileté dcery, jejíž záběry měla objevit na stránkách s amatérskými nahrávkami její matka. Zdaleka se přitom nejednalo o první případ, kdy ve veřejně dostupných videích byly k vidění nezletilé osoby.

Další vroubek si provozovatelé udělali loni, kdy jim trvalo celé měsíce, než odstranili kanál „Girls Do Porn“. Jeho provozovatelem byla produkční společnost, jež byla obžalována za údajné obchodování s nedobrovolnou pornografií.

Příliš mnoho negativní publicity, způsobené kauzami na hraně a často i za hranou zákona, pochopitelně nenechalo v klidu partnerské firmy. Ty se sice nerozpakují ukousnout si svůj podíl z příjmů, avšak i zde mají jisté hranice, které očividně nehodlají překračovat.

Visa a Mastercard hrozí

Visa se, coby provozovatel největší světové sítě elektronických plateb, nechala slyšet, že web nebude moci přijímat platby jejím prostřednictvím, pokud „bude zjištěno, že nesplňuje příslušné zákony nebo zásady a standardy přijatelného použití.“

Podobně se k situaci vyjádřil i další velký poskytovatel elektronického platebního systému – americký Mastercard. V oficiálním prohlášení uvedl, že úzce spolupracuje s donucovacími orgány a organizacemi, jako je Národní a mezinárodní středisko pro pohřešované a zneužívané děti, při monitorování, odhalování a prevenci nelegálních transakcí. „Vyšetřujeme obvinění vznesená v deníku New York Times a spolupracujeme s bankou MindGeeku, abychom této situaci porozuměli,“ upřesňuje Mastercard. „Pokud budou tvrzení opodstatněná, podnikneme okamžitá opatření.“

Oba provozovatelé platebních systémů jsou pro Pornhub klíčoví. Jejich prostřednictvím přijímá platby za prémiové členství, v jehož rámci uživatelé získávají možnost stahovat videa, posílat zprávy, přistupovat k exkluzivnímu obsahu a prohlížet web bez reklam. Pornhub se nařčení brání argumentem, že dělá vše pro to, aby se na jeho stránkách závadná videa neobjevovala. Kromě automatizovaných mechanismů prý zaměstnává „obrovský tým lidských moderátorů, kteří se věnují ruční kontrole každého nahraného videa.“