Porazil šachového velmistra díky počítači v konečníku. Začalo to jako vtip, teď je z toho seriózní aféra

Na šachové scéně se v posledních týdnech odehrává velké drama a je zajímavé i z technologického pohledu. Spekuluje se, že mladý hráč Hans Niemann podváděl za pomoci superpočítače ukrytého v rektu. Domnělý superpočítač se měl vměstnat do análních kuliček a Nieman díky němu měl porazit šachového šampiona Magnuse Carlsena.

Vyostřující se kontroverze kolem dvou šachistů vyústila právě v takovou reakci na Redditu. Zjevně šlo o svého druhu humor, který byl záměrně přehnaný až absurdní. Původní příspěvek byl v první třetině září smazán, dochoval se ovšem záznam v podobě snímku.

Velmistr Magnus Carlsen měl používat superpočítač v análních kuličkách posledních 10 let a stát se díky nim tak úspěšným šachistou. Počítač mu měl návrhy postupu předávat vibracemi. Niemann mu návrh zařízení měl ukrást a pak stroj sám používat. Při jejich partii se signály obou počítačů měly rušit a to měl být důvod, proč Carlsen zrušil svou účast na turnaji.

Ačkoli se zjevně jedná o nadsázku, vážně ji podle zvoleného titulku vzal německý bulvární list Bild, byť v textu už píše pouze o teorii. Do celé věci se vložil také Elon Musk. Niemann na nařčení reagoval tak, že bude klidně hrát nahý, pokud se tím očistí jeho jméno.

Partie nadějného šachisty s mistrem světa

Potyčka mezi dvěma šachisty není úplně přehledná. Oba se zúčastnili turnaje Sinquefield Cup, který se odehrál naživo v americkém St. Louis. Podle hodnotícího systému Elo Niemann po třetím kole 4. září poprvé překročil hranici 2 700 bodů. Jenže devatenáctiletý Niemann je všeobecně považován za slabšího hráče (a hrál s černými figurkami).

Oproti němu třicetiletý Carlsen si vybudoval pověst jednoho z nejlepších šachistů vůbec. Protihráč tímto soubojem ukončil Carlsenovu sérii 53 výher v klasické šachové hře tváří v tvář. Co se dělo po tomto souboji:

5. září – Magnus Carlsen v turnaji předčasně končí. Ke svému vyjádření přidal klip, který říká, že nemůže nic dalšího říct, protože by se ocitl v potížích.

6. září – Objevují se spekulace, že Niemann podváděl. Šachoví přeborníci Hikaru Nakamura a Ian Nepomniachtchi jej obviňují z podvádění v minulosti při online partiích, nicméně důkaz nenabízejí.

7. až 8. září – Niemann odmítá, že by kdy podváděl během klasické partie tváří v tvář. Říká, že bude hrát nahý, pokud se tím očistí. Přiznává ale, že když byl mu bylo 12 a 16 let, dvakrát podváděl během internetových soubojů. Internetové spekulace posilují, vzniká teorie o použití superpočítače v análních kuličkách, reaguje na to list Bild. Dokonce i Elon Musk situaci komentuje použitím známého citátu.

9. září – Chess.com, největší online šachová platforma na světě, Niemannovi pozastavuje účet a chce s ním dál komunikovat. V tomto bodě stále není veřejně znám žádný konkrétní důkaz, že by šachista podváděl.

19. září – V online partii proti sobě opět stanuli Hans Niemann a Magnus Carlsen. Stala se ale nevídaná věc. Když měl norský šampion Carlsen učinit druhý tah, nečekaně a bez vysvětlení se odpojil a tím hru ukončil.

26. září – Magnus Carlsen prolamuje mlčení a publikuje vyjádření. V něm potvrzuje svou frustraci a Niemanna obviňuje z podvádění. Vyzývá pořadatele šachových turnajů, aby zpřísnili opatření proti podvodům. Jeho postup při hře byl prý neobvyklý a protihráč podle Carlsena nepůsobil napjatě ani plně soustředně. Domnívá se, že s černými figurkami by ho porazil jen málokdo. Bez Niemannova souhlasu prý nemůže říct víc.

4. října – List The Wall Street Journal exkluzívně popisuje závěry vyšetřování platformy Chess.com, podle které Hans Niemann pravděpodobně podváděl více než stokrát při hraní online, naposledy v roce 2020. Více než sedmdesátistránková zpráva je nyní veřejně k nahlédnutí. Niemann podle reportu platformě před dvěma roky soukromě potvrdil, že podváděl. Zprávy vyvrací Niemannovo dřívější tvrzení o tom, že podváděl pouze dvakrát.

5. října –Niemann před vstupem do amerického šampionátu podstoupil proceduru, při které bylo celé jeho tělo skenováno.

Jak se dá podvádět?

Již dlouhé roky existují počítačové programy, se kterými si na vysoké úrovni zahrajete partii šachu. Počítač nad lidmi získal převahu už v minulém tisíciletí. Jde o slavný souboj Garry Kasparova se superpočítačem Deep Blue od IBM. Někdejší ruský mistr světa v šachu jej poprvé neporazil, když s ním hrál v roce 1997.

Dnes není obtížné ani neobvyklé vypomoct si programem, jenže to jde proti pravidlům. Takové programy se někdy označují za chess engine a jsou specificky navržené k tomu, aby zanalyzovaly situaci a navrhly další postup. Od 90. let uplynulo dost vody na to, aby takové programy dokázaly člověka porazit vždycky.

Při online hraní je možná snazší skrýt, že vaše tahy ve skutečnosti nevzešly z vaší mysli. Organizátoři nejvyšších soutěží běžně vyžadují přístup k webkameře, chtějí mít přístup k dění na obrazovce počítače a účastníci a účastnice musí zajistit také pohled na své okolí, aby někdo nenapovídal např. zpoza jejich obrazovky.

Při hře tváří v tvář je podvádění složitější. Smartphony ale s sebou nosíme skoro všude, takže se můžete vymluvit, že jdete na toaletu. Tenhle trik předvedl např. lotyšsko-český hráč Igors Rausis, který byl nachytán během Strasbourg Open před třemi roky. Mobil k podvádění použil třikrát.

Když se zaměříme na řešení opřená o technologii, je možné mít sluchátko v uchu, ale nesměl by si ho nikdo všimnout, případně by nesmělo být detekovatelné skenerem, pokud by takové opatření bylo použito. Takový postup by vyžadoval komplice a je nepravděpodobné, že by dnes použití sluchátka prošlo bez povšimnutí.

Počítač v lidském těle

Je ale teoreticky možné, že by komplic signály k hráči vysílal jiným způsobem, respektive na jiné místo. Něco takového implikuje teorie o análních kuličkách, byť počítá s tím, že komplicem je v tomto případě přímo sám počítač. Vibrace jako signál sloužit mohou, mobily nás tak např. upozorní, že nám někdo volá.

Posílat pokyny o tazích v šachu je složitější. Teoreticky by se dal vytvořit soubor signálů a každému takovému signálu přiřadit konkrétní význam, vibrace by se lišily délkou nebo silou. Navést takto hráče vítězným směrem by bylo komplikované, ale nemožné to není (prostoru na soustředění je u šachovnice dostatek).

Je také otázka, co by zvládl případný počítač schovaný v análních kuličkách. Díky miniaturizaci se do takového těla schovat dá. Nevíme ale jistě, zda by nabídl dost vysoký výkon na to, aby podával natolik kvalitní rady, že byste díky nim vyhráli nad mistrem světa (kterým Carlsen aktuálně je). Rozhodně se v případě tak malého přístroje nemůžeme bavit o superpočítači, jako to ve vtipu uvedla výše zmíněná teorie.

Leda by zařízení v rektu bylo jen malým terminálem, který by bezdrátově komunikoval se superpočítačem umístěným někde jinde a hlavně pak v těle vibroval. I kdyby někdo takové zařízení vyrobil, pořád by stál před otázkou, jak počítači předat informace o parametrech probíhající hry. Kameru není kam umístit, hráč by nejspíš musel použít lidského komplice, který by vidět na šachovnici a data systému předával.

Bylo by i nezbytné vyřešit napájení, byť akumulátor by malý počítač nejspíš udržel v chodu dostatečně dlouhou dobu. Akumulátory potřebují k bezpečnému provozu určitou teplotu a strkat je do lidského těla představuje riziko. V krajním případě může akumulátor doutnat či vybouchnout...

Podle starší studie se běžná teplota v rektu pohybuje mezi 34,4 a 37,8 °C. Lithium-iontové akumulátory, kterou jsou v elektronice běžně používané, fungují v teplotním rozpětí -20–60 °C. Nevíme ale, jak moc by se akumulátor zahříval.

Hráč, který by byl ochoten riziko podstoupit a měl by k dispozici funkční počítač v análních kuličkách, by nakonec musel podstoupit určité nepohodlí. Šachová partie může trvat i celé hodiny. Nejdelší známá hra proběhla v Bělehradě v roce 1989 a trvala 269 tahů, respektive 20 hodin a 15 minut. Magnus Carlsen loni vyhrál partii trvající více než osm hodin.

Teorie o análních kuličkách není nutně nemožná, ale překonání všech překážek by bylo tak složité, že je taková věc přinejmenším krajně nepravděpodobná.

Mimochodem, ačkoli se dnes už s počítačem šachy vyhrát nedají (tedy pokud jej uměle neomezíte), šachové enginy si našly uplatnění jako pomůcka pro porotu při šachových turnajích. Je možné srovnat jeho kroky s běžně používanými softwary. V tom pomáhá analytický program. Právě díky takové analýze Chess.com objevil nezvyklé vzorce a signály.

Niemann si podle reportu v dřívějších online partiích vedl mnohem lépe v momentech, kdy se na počítači přepínal mezi okny. Analýza i nahlíží výkon hráče v uplynulých letech a utkáních. Poznají se tak jeho slabé i silné stránky, přičemž lze odhadnout, jestli hráč hraje lépe, než hrál v minulosti. Podobnou analýzu dříve provedl šachový youtuber Yosha Iglesias a i z této analýzy Niemann vychází jako pravděpodobný podvodník.

V tomto kontextu je důležité zmínit, že Chess.com kupuje platformu pro hraní šachu online od Carlsena za 83 milionů dolarů. Tvrdí ale, že šampion vyšetřování neinicioval a neovlivnil. Niemann sám metody odhalování podvodů na Chess.com vyhodnotil jako nejlepší na světě. Doteď neexistuje minimálně hmatatelný důkaz, že podváděl při hře offline.

