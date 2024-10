Populární doména .io je v ohrožení. Kvůli předání několika ostrovů jí hrozí zánik 

Nad budoucností zkratky .io visí otazník. Doména, po které v posledních letech často sahaly služby, které chtěly znít futuristicky či technologicky, dost možná bude muset zaniknout, může za to nenápadná geopolitická změna v Indickém oceánu.

Byť doména .io působí genericky, jako zkratka na úrovni .org, ve skutečnosti je to doména nejvyšší úrovně s kódem země (tzv. ccTLD). Patří Britskému indickooceánskému území (British Indian Ocean Territory), což je pár ostrovů uprostřed Indického oceánu.

Že jich je pár, není přehánění. Pod toto území spadá šest atolů Čagoských ostrovů a 56 ostrůvků, na většině z nich nikdo nežije. Jediným obydleným ostrovem je Diego García, kde se nachází britsko-americká letecká základna. Obyvatele tak tvoří hlavně vojáci.

Právě ale tato poloha uprostřed oceánu, na půl cesty mezi Afrikou a Indií, dělá z Čagoských ostrovů strategické místo a právě proto tu základna vyrostla. Je to také důvod, proč Britové ostrovy zabrali už v 18. století. Celé území bylo pod správou britského království… až do letošního roku.

Britská vláda minulý týden oznámila, že po letech sporů (došlo i na soud v Haagu) se rozhodla Čagoské ostrovy vyjma zmíněné základny přenechat nedalekému Mauriciu. A tím vzniká problém pro doménu .io.

Jak to bylo u Jugoslávie

Nejdříve se podívejme, jak domény států vůbec fungují. Každá země na světě a závislé území, má své geokódovací označení zapsané v seznamu ISO 3166. Na seznam se dostanou jen územní celky, jejichž jméno uzná Organizace spojených národů (OSN). Česko dostalo CZ, Britské indickozaoceánské území IO.

Doména nejvyšší úrovně s kódem země se v naprosté většině případů shoduje se zkratkou ISO, výjimkou je Británie, která má ISO GB, ale používá doménu .uk.

Na existenci domén dohlíží internetová autorita ICANN, respektive její subjekt IANA, která zařizuje to, že pokud přestane určitý stát existovat a zmizí jeho zkratka ISO, tak vymaže i jeho „státní” doménu. Stalo se to například v případě Jugoslávie, ICANN musela deaktivovat domény .yu, avšak předcházelo tomu mnoho sporů.

Variant je hned několik

Zmizí teď doména .io, když Britské indickozaoceánské území ve své klasické podobě přestane existovat? Zatím nevíme. ICANN dosud žádné prohlášení nevydala, protože ani nemůže. Sice se Británie s Mauriciem dohodla, ale konečná dohoda ještě podepsána nebyla, takže ani není veřejné její plné znění.

Vše se bude odvíjet od toho, jak s novým území naloží Maricius. Pokud Britské indickozaoceánské území jednoduše pohltí, OSN ho přestane uznávat a tím pádem zmizí i z listu ISO, tak je .io skutečně v ohrožení. Doména bude muset skončit.

Slavné .io GitHub používá adresu GitHub.io pro hostované stránky a blogy. Home-Assistant.io je oficiální web stejnojmenného systému pro ovládání chytré domácnosti. Na Kubernetes.io běží web s dokumentací a instalačními soubory nástroje K8s pro správu kontejnerových aplikací.

Britské indickozaoceánské území ale může zůstat závislým územím, jen správním celkem nebude Británie, nýbrž Mauricius. Ovšem bude záležet na názvu. Mauricius může trpět původní název, ale to si lze těžko představit, protože přímo obsahuje slovo Británie. Území tak spíš přejmenuje na něco jako prostě Čagoské ostrovy, a to bude potřebovat novou ISO zkratku i doménu, na kterou by existující subjekty s .io musely přejít.

Poslední varianta nemá precedent, ale třeba server Domainincite ji nezavrhuje. Protože doménu .io používá opravdu hodně firem - rozmach popularity jí zajistil Google se svým google.io, ICANN by mohl změnit své stanovy a nějak zařídit, aby .io pokračovala.

Tak jako tak čeká oblíbenou doménu turbulentní vývoj. Pokud verdiktem bude zánik, tak bude muset zmizet do 5 let, přičemž období je možné prodloužit na 10 let. Ale třeba s doménou .su po Sovětském svazu se internetová autorita vypořádávala ještě déle.