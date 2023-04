Pomocníci v nesnázích. Tipy na programy pro řešení hardwarových problémů počítače

Náhodné modré obrazovky smrti, podivné neočekávané záseky při hraní nebo pády aplikací – takové situace mohou mít různé příčiny. Tyto programy pomohou odhalit původ problémů s počítačem.

Je velmi frustrující, když dříve perfektně fungující počítač s Windows začne vykazovat známky problémů. Nejenže uživatel může přijít o rozdělanou práci kvůli pádům aplikací nebo modré obrazovce smrti, ale čeká jej buď dlouhé hledání problémů, nebo zaslání počítače do servisu. Na řádcích níže si popíšeme, jak efektivně přistoupit k hledání příčin problému a které programy k tomu využít.

Jak hledat příčinu problému

Problémy s počítačem můžeme rozdělit do tří kategorií: krátkodobé softwarové, dlouhodobé softwarové a hardwarové. První kategorii vyřeší restart programu či operačního systému. Druhá kategorie většinou souvisí s aktualizací Windows či programu, případně se softwarovou nekompatibilitou kombinace programů a OS. Řešením je často vrácení aktualizace Windows nebo aktualizace problémové aplikace. Potíž může způsobovat i virus či antivirus.

V tomto článku budeme řešit hardwarové problémy, tedy hledat ne zcela funkční fyzické komponenty počítače. Než určíte hardware jako primární problém, je potřeba vyloučit software. To lze jednoduše navrácením se do stavu softwaru do doby, kdy počítač perfektně fungoval, nebo kompletní přeinstalací systému a ovladačů (to je i případ zcela nového počítače). Pokud i tehdy problémy přetrvávají nebo vznikly po čerstvé instalaci nové sestavy, jedná se velmi pravděpodobně o hardwarový problém.

I hardwarové problémy se mohou projevovat nahodile, ne vždy součástka přestane fungovat zcela. Při úplném selhání je jedinou možností sehnat náhradní součástky a postupně je měnit za ty aktuálně používané, dokud problém neodezní. Poslední měněná komponenta by v takovém případě byla vadná. Tento postup je možný i u nefatálních selhání, je jednodušší, ale ne každý uživatel u sebe má mnoho náhradních komponent. Existuje i druhý postup pomocí programů, na který se soustředíme v tomto článku.

Neopomeňte ověřit opravu

Hledání hardwarového problému pomocí softwaru můžeme rozdělit do tří fází: prvotní hledání příčiny, ověřování problému a ověřování správné funkcionality po odstranění problému. V první fázi je potřeba se široce podívat na funkčnost všech komponent, jejich takty, teploty či vytížení. V druhé fázi už uživatel má podezření na konkrétní komponentu (případně dvojici komponent jako základní deska a procesor) a testuje, zda se problém projevuje při vytížení konkrétní součástky. Ve třetím kroku se zkoumá, zda například po výměně funguje komponenta správně. Tedy jestli je počítač při jejím vytížení stabilní a jestli dosahuje správného výkonu. Logiku těchto tří fází bude reflektovat i pořadí vybraných aplikací.

CPU-Z

CPU-Z je skvělý, jednoduchý a přehledný nástroj pro základní diagnostiku počítače. Umožňuje zkontrolovat základní parametry jako takty, což se hodí zejména u pamětí RAM. Zde zjistíte, jestli máte fungující XMP/DOCP/EXPO profil, tedy jestli paměti běží na inzerované frekvenci, ale i na správných primárních časováních. Také si můžete ověřit správnou instalaci obou modulů a vidíte i obsazené pozice na základní desce.