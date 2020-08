Polovinu skotské Wikipedie napsal teenager, který vůbec neumí skotsky

Wikipedie není spolehlivý zdroj pro čerpání informací, vysvětlují stále dokola učitelé studentům ve škole. Poslední kauza ukazuje, jak moc velká pravda to minimálně v některých případech je. Jak upozornil uživatel Redditu pod přezdívku Ultach, polovinu příspěvků na skotské části Wikipedie napsal americký teenager, který jazykem vůbec nemluví. A dlouho mu to procházelo.

Skotština je společně se skotskou gaelštinou jedním z původních jazyků, kterým se na území Skotska mluvilo daleko před tím, než vzniklo Spojené království. Řeč byla oblíbená zhruba do té doby, než přišlo osvícenectví v 18. století, které dalo do popředí klasickou angličtinu.

Jazyk se od té doby téměř zapomněl, dokonce dnes panuje mezi některými lidmi debata, jestli to jako samostatný jazyk vůbec nazývat. Převažuje nicméně názor, že ano, a skotština poslední roky opět získává na popularitě. Přispěla k tomu i Wikipedie, která má jednu z největších sbírek textů ve skotštině na světě.

Problém ale je, že tyto texty nejsou správné, jak se tento týden ukázalo. Nenapsal je žádný lingvista, dokonce ani nikdo, kdo by jazykem skutečně mluvil, ale americký teenager, který to měl víceméně jako srandu. Výsledkem je, že příspěvky jsou velmi mizerné kvality – obsahují gramatické chyby, špatně napsaná slova atd.

„Bude to znít velmi hystericky, ale myslím si, že ten člověk udělal větší škodu skotštině než kdokoliv v historii. Zcela jasně se podílel na kulturním vandalismu v bezprecedentním měřítku,“ stěžoval si na Redditu uživatel Ultach. Narážel tím na fakt, že právě proto, že skotština na Wikipedii má tak špatnou kvalitu, odpůrci jazyka používají server jako argument, proč je jazyk k smíchu.

Teenager, který za příspěvky ve skotštině stál, na Wikipedii působí pod jménem AmaryllisGardner. Dnes je mu 19 let a svou činnost brání – podle svých slov to myslel dobře. „Bylo mi teprve 12 let, když jsem začínal a občas si v tomto věku neuvědomíte, že to, co děláte, je škodlivé,“ vysvětluje. Zároveň vyzývá lidi, aby ho kvůli tomu přestali šikanovat.

Administrátoři Wikipedie potvrdili, že celkem 49 procent příspěvků ve skotštině vytvořil právě zmíněný teenager. Použil k tomu zřejmě nějakou formu internetového překladače, proto jsou jazykově tak špatné.

Otázka nyní zůstává, co s tím. Podle některých lidí by bylo nejlepší prostě všechny texty smazat, i když to bude znamenat, že tím zanikne půlka Wikipedie ve skotštině. Jiní tvrdí, že bude třeba každý jeden příspěvek upravit, což je zřejmě varianta, ke které se přistoupí. Dokonce vzniká tým dobrovolníků, kteří se přihlásili, že se o to postarají. Stále totiž jde o ohromnou studnici textů, která nikde jinde neexistuje.

V každém případě to ukazuje, že k heslům na Wikipedii je opravdu třeba přistupovat s určitou rezervou. Ačkoli je řada příspěvků velmi kvalitních a propracovaných, občas se může stát i takovýto případ, kdy jsou texty jednoduše špatné. AmaryllisGardner jich za ty roky napsal 27 tisíc.