Pokud vezme belgický poslanec do ruky mobil, tato aplikace to na něj práskne na sociálních sítích

Belgický umělec Dries Depoorter se zkraje července pochlubil novým digitálním dílem. Není to socha a není to ani výtvarné umění, ale twitterový a instagramový účet The Flemish Scrollers.

Softwarový automat na něm publikuje krátká videa z vlámského parlamentu (zasedání vysílá na YouTube), ve kterých se poslanci věnuji spíše svému mobilnímu telefonu, než řečníkovi před pultíkem.

O vše se se stará skript v Pythonu a neuronka nacvičená v prostředí Keras. Stručně řečeno, skript analyzuje snímek po snímku z veřejně dostupného streamu a hledá v něm mobilní telefony.



Neuronka hledá tváře konkrétních politiků a mobily v jejich rukou

Pokud se mu to podaří, podobným způsobem podle detekce tváře identifikuje i konkrétního poslance, který jej drží v ruce, a úryvek videa s upozorněním na domnělého flákače publikuje na sociálních sítích.

Má to jen jeden malý etický otazník. Neuronka samozřejmě nedokáže rozpoznat kontext použití telefonu, takže není vůbec jasné, zdali se poslanec opravdu fláká, anebo třeba vyřizuje pracovní korespondenci, studuje podklady atp.

Příklad automatického tweetu: