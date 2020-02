Pojízdná kolečka k počítači Mac Pro stojí 12 800 Kč. Apple u nich přitom zapomněl na brzdu

Stolní počítač Mac Pro od Applu si můžete dopřát buď na elegantních nožkách, nebo s malými kolečky, aby ho bylo možné snadněji posouvat. Tato čtyři kolečka vzbudila rozruch už při uvedení svou cenou, stojí totiž 12 800 Kč. Cenu někteří omlouvali jedinečným designem a technickou dokonalostí, jenže teď technologický youtuber Marques Brownlee na Twitteru upozornil na fakt, že nemají ani aretaci.

#protip don't get the wheels if you keep this thing on your desk. There's no locks. pic.twitter.com/NfkqQiNKYC