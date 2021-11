Pojďte si zazpívat. Spotify nově zobrazuje texty písniček synchronizované s hudbou

Streamovací hudební služba Spotify po letech čekání konečně přichází s jednou z nejžádanějších funkcí – zobrazováním textů přehrávaných písniček v reálném čase synchronizovaným s hudbou. Novinka byla oznámena ve čtvrtek s tím, že je k dispozici všem uživatelům – tedy platícím i neplatícím.

Nová služba, označovaná jako Lyrics, je dostupná na celém světě a lze ji používat na zařízeních s operačními systémy Android, iOS, na počítačích, herních konzolích i chytrých televizích. Funkci zajišťuje poskytovatel textů Musixmatch s tím, že jde o rozšíření předchozí dohody, v jejímž rámci mohli využívat texty uživatelé v Indii, Latinské Americe a jihovýchodní Asii.

Texty písniček na Spotify

V loňském roce Spotify představilo texty písní synchronizované s hudbou v reálném čase uživatelům na 26 světových trzích. Tato dohoda se později rozšířila na 28 trhů. Uživatelé Spotify v Japonsku měli navíc přístup k textům písní také díky samostatné dohodě se společností SyncPower. Musixmatch tvrdí, že nabízí texty „více než 8 milionů“ písniček.

Uživatelé na ostatních trzích měli přístup pouze k funkci „Behind the Lyrics“, jež byla spuštěna v roce 2016 ve spolupráci se společností Genius a která nabízela texty písní proložené zajímavostmi o skladbě, jejím významu, interpretovi a dalšími komentáři. V komunitním fóru však tisíce uživatelů vyjádřily názor, že by daly přednost funkci, jež by poskytovala texty písní bez přerušování fakty a dalšími informacemi.

Těmto uživatelům se nyní splní jejich přání. Spotify potvrdilo, že ukončí funkci „Behind the Lyrics“, jež uvolní místo nové funkci Lyrics. Texty písní budou na všech platformách k dispozici v zobrazení „Now Playing“ nebo na liště, v závislosti na platformě.

Na mobilních zařízeních mohou uživatelé přejet po obrazovce prstem nahoru a zobrazit text skladby, který se posouvá v reálném čase během přehrávání. V desktopové, respektive webové aplikaci stačí klepnout na ikonu mikrofonu v dolní liště.

Tak si zazpívejte!

Kromě možnosti používat texty písní k vlastnímu zpěvu je k dispozici také sociální prvek, který dovoluje sdílet texty písní na sociálních sítích. Spotify uvádí, že tato funkce bude k dispozici ve „většině“ jeho hudební knihovny.

Spotify uvádí, že zobrazování textů bude k dispozici také na velkých televizních obrazovkách prostřednictvím aplikací pro PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Android TV, Amazon Fire TV, Samsung, Roku, LG, Sky a Comcast.

„Nová funkce Lyrics je příkladem dvou věcí, na kterých nám záleží: vytváření co nejlepšího zážitku z poslechu a naslouchání zpětné vazbě od našich uživatelů. Zůstaňte tedy naladěni, protože toho bude ještě více – tato píseň se stále píše.“ zakončuje zprávu Spotify.