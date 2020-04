Pojďme programovat elektroniku: Inteligentní mýdlo napojené na ministerstvo zdravotnictví

Před třemi týdny jsme si na Živě.cz namíchali litr dezinfekce na ruce s přídavkem D-panthenolu, který zjemnil následky agresivního isopropylalkoholu – hlavního zabijáka virů našeho tekutého Koronakillu.

Dezinfekci jsme slili do nádoby, a jelikož měla tekutina relativně nízkou viskozitu, spíše než gel se hodila do rozprašovače, který zároveň posloužil jako vhodný dávkovač. Má to ale jeden háček.



Ať už komerční, nebo amatérská dezinfekce v lahvičce má jednu vadu na kráse. Není bezkontaktní a nemá Wi-Fi. To tak nemůžeme nechat!

Pokaždé, když jej chceme použít, musíme stisknout páku rozprašovače. Stručně řečeno, nádoba, ve které kdysi bývala dle etikety okena na leštění zrcadel, není bezkontaktní. A to je chyba, dezinfekce totiž tím pádem nesplňuje ty nejpřísnější normy hygienického použití.

Rozprašovač s Wi-Fi a spojením na ministerstvo

A tak si dnes nebohou plastovou nádobu vezmeme pěkně do parády, vybavíme ji motorem a bezkontaktním ovládáním. Aby toho nebylo málo, náš dezinfekční sprej bude zároveň inteligentní, bude si totiž průběžně stahovat údaje z Ministerstva zdravotnictví ČR.



Na webu ministerstva zdravotnictví najde strojově zpracovatelná data o koronaviru v Česku ve formátech CSV a JSON

Na webu věnovaném aktuální pandemii COVID-19 najdete otevřené datové sady, tedy jednoduché API, pomocí kterého si můžete stáhnout kumulované počty nakažených, jednotlivé anonymizované případy včetně pohlaví a příslušnosti k hygienické stanici, a nakonec i počty provedených testů po jednotlivých dnech.

Naše chytrá dezinfekce si z webu ministerstva stáhne statistiků pozitivních případu po dnech ve formátu CSV. Je to tento soubor.



Nás bude zajímat tento CSV soubor

Data jsou k dispozici i ve formátu JSON, my je ale budeme stahovat na drobném čipu s titěrnou operační pamětí v řádu několika desítek kilobajtů RAM. Je tedy zbytečné pracovat s celou historií.

Namísto načtení kompletního a opravdu rozměrného JSONu proto zvolíme soubor CSV, který stáhneme jen po jednotlivých a mnohem menších řádcích, přičemž nás bude zajímat až ten poslední pro včerejší den.

Každý řádek je formátovaný v tomto pořadí:

datum,pocet_den,pocet_celkem

Takže jeden z posledních vypadá takto:

2020-04-06,235,4822

Pro náš experiment potřebujeme znát dvě poslední ztučnělé hodnoty. První obsahuje počet pozitivních případů identifikovaných v daný den, no a ta druhá celkový počet zjištěných infikovaných od počátku věků.

Mikročip ESP8266 na prototypovací destičce NodeMCU soubor stáhne každých pět hodin a obě klíčové hodnoty zobrazí na připojeném 0,96“ OLED displeji, se kterým komunikuje po sběrnici I²C. Kdykoliv si tedy přijdeme dezinfikovat ruce, budeme vědět, kolik nových pozitivních případů hygienici odhalili za poslední celý den a jaký je celkový počet (opět za poslední celý den, čili za ten včerejší).

Kolik pozitivních případů, tolik dezinfekce

Chytrost naší dezinfekce ale nespočívá jen v tom, že na maličkém displeji zobrazí drobnou statistiku, ale hlavně v tom, že se jí bude řídit.

V příkladu výše hygienici odhalili 235 pozitivních případů. Podělíme je 100, zaokrouhlíme nahoru a získáme počet stisků dezinfekce: 3.

Pokud tedy bude počet denních zjištěných případů stoupat, bude se zvyšovat i dávka dezinfekce. A když bude klesat, bude svoji aktivitu tlumit i náš rozprašovač.

Podívejte se na video, jak náš bizarní rozprašovač funguje v praxi:

Pohyb odhalí infračervené čidlo

Fajn, základní logiku komunikace a interpretace dat z ministerstva zdravotnictví bychom měli, ale jak vlastně docílíme bezkontaktního spuštění a samotného stlačení páky rozprašovače?

Rozprašovač se musí aktivovat v okamžiku, kdy před ním mávneme rukou. Mohli bychom tedy použít některý z drobných laserových nebo ultrazvukových dálkoměrů, nakonec jsme se ale rozhodli pro primitivní a hlavně laciný modul infračerveného detektoru překážek.



Primitivní infračervený detektor překážky

Vedle napájení má jen jeden digitální pin, na kterém se bude měnit logický stav podle toho, zdali bude čidlo detekovat překážku, nebo ne. Citlivost lze přitom nastavit pomocí otočného trimru přímo na tištěném spoji.

Infračervený detektor je naprosto primitivní. Obsahuje jednu infračervenou diodu, která v neviditelném spektru ozařuje nejbližší okolí. A dále obsahuje infračervený detektor. Když se k modulu přiblížíme rukou nebo jiným předmětem dostatečně blízko, IR dioda jej ozáří, detektor zachytí odraz a na signálním vodiči se změní logický stav.

Podobný laciný modul sice lehce zmate svit Slunce, ale to nám nevadí, rozprašovač totiž umístíme do předsíně nebo koupelny bez oken. Takže máme internetovou komunikaci a také spouštěč, který iniciuje stisknutí páčky, chybí nám ale ještě nějaký motor.

Páku stiskne silné 5V servo

Pro co nejsnazší instalaci jsme zvolili běžné analogové modelářské servo z Aliexpressu K-Power M1500 s dostatečnou silou k tomu, aby dokázalo stáhnout páku rozprašovače.



Analogové servo a montáž na rozprašovači s dezinfekcí v jednoduchém úchytu, který jsme si vyrobili na 3D tiskárně

U servomotorů můžeme na rozdíl od běžných DC motorů ovládat úhel natočení pomocí signálního vodiče a přesného pulzujícího signálu (PWM). Serva mají zpravidla rozsah 180 stupňů, což nám bude bohatě stačit. V Arduinu je práce se servomotory poměrně jednoduchá, k dispozici je totiž předinstalovaná knihovna s několika příklady, která si rozumí s většinou z nich.

A to je celé

Takže si to shrňme. Jakmile před rozprašovačem mávneme rukou, servo provede zhruba 140stupňové otočení, což bude stačit k plnému stlačení páky rozprašovače.



Kompletní prototyp automatizovaného rozprašovače s dezinfekcí. Všimněte si, že řídící deska s čidly a servo mají separátní USB napájení. Silné servo by totiž během zátěže mohlo způsobit podpětí (brownout) a naše deska by se cyklicky restartovala.

Poté se servo vrátí do výchozí pozice a celé kolečko se zopakuje podle již známé informace o počtu nových nakažených z webu ministerstva zdravotnictví. My si to všechno budeme moci zároveň zkontrolovat na drobném OLED displeji, na kterém se budou zobrazovat podrobnosti.

Když by vás dezinfekce nebavila...

Mimochodem, na konci pandemie, až už nebude potřeba tolik dezinfekce, si můžete ze serva a dvou čipů poskládat něco zábavnějšího. Třeba primitivního robůtka, který bude pomocí luxmetru ovládat skrytou hru s dinosaurem v prohlížeči Chrome.

Robot na hru s dinosaurem v Chromu:

Aktivujete ji načtením adresy chrome://dino a stisknutím mezerníku.

Zdrojový kód

Na úplný závěr nesmí chybět komentovaný kód celého programu chytré dezinfekce, který je určení pro čip ESP8266 na desce NodeMCU a vývojové prostředí Arduino.