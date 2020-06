Pohodlí bez drátu: test bezdrátových sluchátek k počítači Cooler Master MH670

Cooler Master přišel se sluchátky, za která neutratíte majlant a zároveň nabídnou bezdrátový provoz s parádní výdrží. Na hlavě budou navíc pohodlně sedět a potěší i kvalitou zvuku.

Nabídka herních sluchátek se sice každý měsíc rozrůstá o desítky modelů všemožných značek, ovšem výběr ze specifické kategorie bezdrátových headsetů je docela složitý. A to hlavně v nejexponovanější kategorii do tří tisíc korun, která je pro nejednoho hráče hranicí, kterou při nákupu této periferie nechce překročit. Vejde se do ní i testovaný model MH670 od Cooler Master, který příjemně překvapil kvalitou zvuku, a především dlouhou výdrží na jedno nabití. Právě to totiž bývá velkým úskalím bezdrátových headsetů.

Pro počítače i konzole

Výrobce se snažil o univerzální headset, který by šel použít jak s běžným počítačem, tak herní konzolí nebo třeba mobilním zařízením. Pro počítače je tedy připraven bezdrátový dongle s proprietárním rádiovým přenosem, u zbytku už je potřeba využít kabel (ať už s běžným 3,5mm nebo USB konektorem), v balení najdete i redukci na USB-C pro telefony nebo Nintendo Switch. Univerzální konektivitu skrze Bluetooth sluchátka bohužel nenabízejí.