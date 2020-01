Podzimní verze Windows 10 je dostupná pro všechny skrze Windows Update

Nejnovější verzi Windows 10 Microsoft vydal minulý rok na podzim a jedná se spíše o malý servisní balíček. I tak ale došlo k postupnému šíření a až nyní by měla být dostupná pro všechny zájemce skrze Windows Update.

November 2019 Update, jak je aktualizace nazývána, je k dispozici již několik měsíců, stále se ale šíří postupně. Nově jej však Microsoft uvolnil všem, kteří ručně vyhledají nové aktualizace skrze Windows Update. Pro dřívější upgradování tak již není nutné stahovat aktualizační utilitu. Zároveň firma začne s automatickým šířením mezi uživatele verze 1809, tedy October 2018 Update.

📣 [Windows Release Health Update – New Status] Windows 10, version 1909 is available for any user on a recent version of Windows 10 who manually selects “Check for updates” via Windows Update. More details here: https://t.co/P0DbWctIpu.