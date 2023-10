Podpultový, ceníkový, firemní, nebo předplacený? Jaký mobilní tarif používáte jako hlavní?

V Česku je přes 15 milionů SIM karet. Na jednu předplacenku připadnou tři paušální tarify. A u nich se v minulosti odhadovalo, že více než polovina jich nebyla v běžných cenících, ale šlo o neveřejné nabídky s jinými parametry a cenou. Jaký tarif používáte jako hlavní vy?

Poznámka: I firemní tarify samozřejmě mohou být za individuálně dohodnutou cenu. Samotná volba a smlouvání ale obvykle není v rukou koncového uživatele, proto je tato možnost uvedena zvlášť.

Jan Láska

Firemní tarif

Jako hlavní používám firemní tarif s neomezenými minutami, neomezenými SMS a 10 GB dat. Podle aplikace firma za tento tarif platí operátorovi 350 Kč měsíčně, což je adekvátní cena. Pokud bych si tarif se stejnými volnými jednotkami chtěl pořídit jako jednotlivec u prakticky libovolného operátora, zaplatil bych nejméně dvakrát tolik. Na srovnatelnou cenu se běžný zákazník–spotřebitel může dostat bohužel jen smlouváním na retenčním oddělení.

Protože mi ale 10 GB dat na celý měsíc nestačí, používám vedle toho ještě v pozici datové karty (tzn. z tohoto čísla nevolám, ani neposílám SMS) předplacenou Datamanii 100 GB. Sice nedávno zdražila o padesátikorunu na 350 Kč za stogigový balík dat na měsíc a dobíjení kreditu je trochu retro, ale stále jde zdaleka o nejvýhodnější datovou kartu na českém trhu. Celých 100 GB se mi nepodařilo vyčerpat, ani když jsem kartu využíval intenzivně pro připojení pracovního notebooku k internetu.

Tomáš Holčík

Firemní tarif

Se svým prvním telefonem jsem si pořídil i vlastní, tehdy běžný tarif, Když mi ale firma přidělila firemní SIMku, svoje tehdejší číslo jsem bez dlouhého váhání opustil. Před těmi dvaceti lety jsem naštěstí na něj neměl navázané banky, dvoufaktorové ověřování a nebylo uvedené v desítkách různých webových služeb. Dnes by to bylo výrazně bolestnější, ale zase existuje přenositelnost čísla.

Firemní tarif se pak průběžně aktualizoval a měnili operátoři, ale protože sám nerad telefonuju, vnímal jsem hlavně datovou část. Před několika lety mi už začínalo být ve firemním gigabajtu těsno a tak jsem se díval po jiných alternativách. Upgrade firemního tarifu na 3 GB stačil jen na chvíli, ale naštěstí bylo možné dodatečně upravit rozložení služeb v tarifu a jsem nyní na 8 GB.

To mi v současnosti bohatě stačí na mé měsíční mobilní datování a trochu víc se jen krotím, když mne na konci měsíce čeká nějaká větší akce jako veletrh, ze kterého případně uploaduji fotky a videa přes mobilní síť. Zbytek rodiny je pak celý u jednoho "šedého operátora" z éry výhodnějších pseudofiremních tarifů a jeden syn si k tomu připlácí výhodnou 100GB SIM z Datamánie u O2.

Petr Urban

Předplacenou kartu

Tímto bych chtěl pogratulovat mobilním operátorům za to, že mě naučili spoléhat se výhradně na Wi-Fi a jejich služby do značné míry ignorovat. Drahá data platit nechci, takhle se na trhu nic nezmění. Drtivou většinu času navíc trávím v dosahu nějaké Wi-Fi.

Smartphone je sice zařízení, které bez trvalého připojení nenaplňuje zcela svůj potenciál, ale žijeme v české realitě. Na procházky po horách si stáhnu hudbu a podcasty předem. Klasické volání je nouzovka, kterou použiji jen v případě nutnosti, např. k lékařce, s níž se jinými kanály nepropojím. Z mých blízkých už dnes nikdo nemá problém s voláním přes WhatsApp, Messenger atd.

Protože přes operátora volám tak málo, nevyplatilo se mi už platit ani laciný paušál. Tak jsem po mnoha a mnoha letech přešel zpátky na předplacenku, která navíc férově účtuje po sekundách. Předplacenku používám necelé dva roky s tím, že předtím jsem dlouhodobě platil velice laciný paušál s minimem volných jednotek.

Lukáš Václavík

Předplacenou kartu

Je to předplacenka, ale placená v podstatě jako paušální tarif. Momentálně mám Kaktus s balíčkem Neřešto za 300 Kč měsíčně. Je tam 100 volných minut, 100 SMS a 6 GB dat, přičemž po vyčerpání dat rychlost klesne na 2 Mb/s. Obešel bych se bez toho volání i esemesek, akorát se mi ty jednotky hromadí, a raději platil třeba 200 Kč jen za data.

Ta jsou fajn. Překročit 6 GB sice není problém, ale ta omezená rychlost je pro mé účely bez problémů použitelná. Na brouzdání webem, různé messengery, mapy, streamování hudby nebo YouTube víc nepotřebuji.

Zároveň mám v mobilu ještě sekundární SIM s firemním tarifem a v jiném telefonu ještě předplacenku pro registrace na pochybné weby nebo pro internetové bazary, protože ne každému svěřím své hlavní číslo.

Jakub Čížek

Firemní tarif

Před šestnácti lety jsem při nástupu do redakce Živě.cz dostal firemní simku, a protože v naší profesi asi ani nejde rozlišit, co je soukromý a co pracovní hovor – nebo klidně i návštěva Facebooku –, odjakživa to fungovalo tak, že jsem ji mohl používat úplně k čemukoliv. Kvůli tomu jsem v průběhu doby ztratil jakýkoliv přehled o tarifech, cenách a dalších parametrech. To je doména kolegy Honzy Lásky, který i o půl čtvrté ráno bez zaváhání vyjmenuje všechny záludnosti. U mě je víceméně úspěch už to, že si vůbec pamatuji jméno našeho firemního operátora.

Filip Kůžel

Firemní tarif

Mám firemní tarif u T-Mobilu. Parametry už jsem roky neviděl, volání je patrně neomezené, nebo se přes limit nedostávám, se zprávami stejně. Internet mám omezený na 10 GB a na tuhle hranici už občas narazím. Stačí ale omezit videa a vejdu se. Přes léto mě T-Mobile rozmlsal akcí na 50 GB, takže jsem v září očekával tvrdý náraz, ale vešel jsem se.

Karel Kilián

Firemní tarif

Už nějakých patnáct let mám firemní tarif od T-Mobile, ačkoli v dané organizaci už bezmála šest let nepracuji. Podmínky totiž umožňují zaměstnancům „mít pod sebou“ dalších asi pět lidí, takže si mě při odchodu vzala „pod křídla“ jedna moc hodná kolegyně.

Proti standardním cenám jsou ty naše tuším poloviční, což je příjemné. Za cenu okolo 320 Kč mám 5 GB dat, 150 minut volání a 150 volných SMS. V podstatě ani jedno z toho téměř nikdy úplně nevyčerpám, takže jsem v tomto směru spokojený.

Telefon využívám hlavně k datovým přenosům, prakticky téměř vůbec netelefonuji a textových zpráv pošlu maximálně jednotky měsíčně, protože ke komunikaci se všemi kolem sebe používám „instantní kecálky“. Kromě toho vlastním ještě SIM od Vodafonu se stařičkým tarifem od Oskara, kdy se při hovorech do vlastní sítě počítá jen prvních pět minut.

Martin Chroust

Firemní

Využívám firemní tarif, který pro mě byl z dlouhodobého hlediska nutností. Přecházel jsem z běžného "flatu" pro smrtelníky, jehož cena byla více než dvojnásobná oproti aktuální situaci. Přešel jsem od Vodafonu k T-Mobile a samotný přechod byl zcela bez problémů. Pokud bych přece jen měl něco vytknout, je to to, že mobilních dat není nikdy dost,a pak také to, že akce pro zákazníky T-Mobile často vylučují tarifní zákazníky.

Světlou výjimkou jsou víkendová data zdarma po celý říjen, které lze, jako jediný bonus z mála, v plné podobě aktivovat i u firemního tarifu. Věřím, že tyto tarify jsou pro spoustu uživatelů "záchranou", protože vybrat rozumný tarif za slušné peníze dnes v Česku opravdu nejde. Tedy, pokud nemáte podpultovou nabídku nebo hodně výhodnou retenci.

A co vy, jaký mobilní tarif používáte jako hlavní?