Podporuje PS5 i nový Xbox a slibuje ještě lepší grafiku. Vyšel Unreal Engine 4.25

Společnost Epic Games tento týden vydala finální verzi Unreal Enginu 4.25. Zlepšuje snad všechny součásti (seznam změn je nekonečný) a přináší prvotní podporu pro konzole nové generace. Hry a aplikace postavené na EU by tak mohly bez větší námahy využívat specifické vlastnosti PlayStationu 5 a Xboxu Series X.

Podle Epicu jsou již k produkčnímu nasazení vhodné technologie ray tracingu v reálném čase a také VFX efekty Niagara. Nová verze pak zahrnuje ještě betu fyzikálního enginu Chaos sloužícího pro kolizi objektů, simulaci pohybu vlasů, koster a oblečení nebo destrukce prostředí. Chaos a Niagaru již samotný Epic nasadil ve svém multiplayerovém hitu Fortnite.

Unreal Engine 4.25 umí také z cloudu importovat modely naskenované LiDARem, věrněji animuje sklo či kovové materiály, zlepšuje zvukové efekty, práci se sítí a podporuje HoloLens 2.

Hry postavené na Unreal Enginu 4 vycházejí již šest let. S každou desetinkovou či setinkovou aktualizací se však výrazně zlepšuje a podporuje nejnovější technologie pro aktuální generace hardwaru. A co víc, jeho grafické možnosti a nástroje jsou již na takové úrovni, že je využívají i filmaři. Studio ILM spolupracovalo s Epicem na virtuálních exteriérech i interiérech vysokorozpočtového seriálu The Mandalorian odehrávajícího se ve světě Star Wars.