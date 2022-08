Podpora aplikací z Androidu se ve Windows 11 rozšiřuje velmi pomalu. Míří teprve do druhé země

Vývoj Windows Subsystem for Android jde hlemýždím tempem. Rozšíření Windows 11, které do systému přidá androidové běhové prostředí a Amazon Appstore, si od loňského října mohou užívat insideři z USA. V květnu na konferenci Build pak Microsoft slíbil brzký start betatestu také v pěti dalších zemích.

Ono „brzy“ pak trvá minimálně čtvrt roku. Včera totiž Microsoft oznámil, že WSfA spouští v Japonsku. Tamní insideři s Windows 11 v22H2 a Microsoft Storem 22206.1401.6 by již měli mít k dispozici katalog mobilních aplikací od Amazonu. Do dalších zemí zamíří zanedlouho (na řadě jsou Británie, Francie, Německo a Itálie). Ostatní uživatelé ale mají možnost regionální restrikce obejít a do testování se vrhnout také.

Podpora Androidu je nicméně pořád experimentální a Microsoft celou vrstvu Windows Subsystem for Android stále ladí, aby zvýšil její výkon, spolehlivost, opravil chyby, ale i přidal funkce. V srpnové aktualizaci například vylepšil ovládání her.

