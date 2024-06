Podmořská datacentra byla velký úspěch, ale v budoucnu už s nimi Microsoft nepočítá

Project Natick odstartovaný před deseti lety měl být praktickou demonstrací teze, že by se daly datacentra a superpočítače uložit pod mořskou hladinu, čímž by se zabilo hned několik much jednou ranou.

Je s tím méně papírování, uložit kontejner do vody netrvá tolik jako postavit novou budovu a životodárná kapalina navíc bude přirozeně chladit veškerou elektroniku uvnitř. Test ukončený v roce 2020 Microsoft označil za velký úspěch, navzdory tomu ale datacentra pod mořskou hladinu instalovat nebude.

Firma to potvrdila pro magazín Data Center Dynamics. Vedoucí cloudové divize Noelle Walsh řekla, že Natick fungoval a získané poznatky inženýři zužitkují pro jiné účely. Natick coby experimentální platforma pro zkoušení nových nápadů ale nekončí. Podle Walsch bude firma dále zkoumat možnosti ponoru do kapalin. Výzvou má být také automatizace a robotizace, aby servery mohly delší dobu fungovat bez přímého zásahu lidí. Konkrétní kroky však neznáme.

Microsoft měl mezi roky 2018 a 2020 na 25 měsíců ve vodě kontejner, který uložil do hloubky 35 metrů poblíž skotského souostroví Orkneje. Uvnitř bylo 855 serverů, jen šest z nich se porouchalo. Vedle toho paralelně na souši fungovalo 135 serverů, z nichž se odporoučelo osm.

Servery ve vodě tak vykázaly osmkrát vyšší spolehlivost. Firma to přisuzovala nejen stabilní teplotě, ale také tomu, že kontejner naplnila dusíkem. Jde o inertní plyn, který s jinými látkami reaguje jen při vysokých teplotách či tlaku. V běžných datacentrech bude kyslík a v něm už mohou kovy oxidovat a elektroniku časem poškodit.

Kde skončil Microsoft, tam navázala Čína. Tamní společnost Highlander loni do moře uložila první kontejner se servery a plánuje v tom pokračovat. Zároveň přijímá první komerční objednávky od místních společností.