Podle USA bylo za útokem na satelity Rusko. Zásilka Starlinků tak není jen „milá výpomoc“, ale klíčový trumf ve válce

Rusko vede hybridní válku a současně s vojenskou invazí zaútočilo i na satelitní síť KA-SAT společnosti Viasat, což vyřadilo z provozu a zničilo desetitisíce modemů. Cílem bylo omezit komunikační možnosti ukrajinské strany. Detaily nejsou veřejně známé, ale z dostupných smluv je zřejmé, že KA-SAT používaly ukrajinské vojenské a policejní jednotky. KA-SAT je jen jedním z mnoha cílů, zato ale zůstává nejviditelnějším a nejvážnějším kybernetickým útokem probíhající války.

Komentátoři a novináři měli o původci útoku jasno velmi brzy.

Později se přidaly bezpečnostní firmy, které přesně popsaly anatomii útoku.

Až teď s označením viníka přichází také Evropská Unie, Spojené státy americké, Velká Británie, Kanada a Estonsko.

Proč až teď, po dvou měsících? Z hlediska diplomatických vztahů jde o závažné obvinění, kterému muselo předcházet důkladné vyšetřování. Ruská strana podobná obvinění rutinně odmítá.

Americký ministr zahraničí Antony Blinken uvedl, že kybernetický útok měl za cíl „narušit ukrajinské velení a řízení během invaze a tyto akce měly dopady do dalších evropských zemí.“ Blinken zde naráží na ztrátu kontroly nad téměř šesti tisíci německých větrných elektráren a tisíce dalších zákazníků po celé Evropě.

Většina poškozených modemů musela být vyměněna za nové. „Poté, co byly tyto modemy vyřazeny z provozu, to nebylo tak, že byste je odpojili, znovu zapojili, restartovali a ony naskočily. Útok byl tvrdý, modemy musely zpátky do továrny na výměnu“ řekl agentuře Reuters Rob Joyce, ředitel kybernetické bezpečnosti amerického Národního bezpečnostního úřadu.

Ukrajinská strana se už dříve nechala slyšet, že útok na KA-SAT znamenal zásadní ztrátu komunikace v počáteční fázi války. V tomto bodě (už mimo oficiální vyjádření) komentátoři vyzdvihují význam zásilky Starlinků na Ukrajinu. Zpočátku ji veřejnost vnímala jako „milou charitativní výpomoc“ Elona Muska na základě twitterové komunikace s ukrajinským vicepremiérem Mykhailo Fedorovem. Pak se ukázalo, že akci spolufinancovala americká vláda.

Až dnes indicie naznačují, že akci iniciovala americká vláda v součinnosti s tou ukrajinskou s jasným cílem zajistit 1) komunikaci klíčových ukrajinských míst a 2) funkci sofistikovaného ukrajinského armádního systému pro navádění střel – dříve běžel na KA-SATu, který dokázalo Rusko sundat, dnes běží na Starlinku, který Rusko zatím nedokázalo ohrozit. Podrobnosti hledejte v tomto hodně dlouhém a hodně zajímavém vláknu na Twitteru.