Tohle má být podle šuškandy na Twitteru DJI Mini 3 Pro. Nový, levný a lehoučký dron i do města

DJI chystá novou verzi svého nejmenšího a nejlevnějšího dronu Mini a internet už plní první fotografie údajných prototypů a finálních testovacích sad s popisky Mini 3 Pro.

V jedné z těchto galerií na Twitteru od Jaspera Ellense vidíme opravdu klasickou kvadrokoptéru v šedých barvách Mini, ovšem oproti svým předchůdcům s jedním dramatickým rozdílem. Původní čelní záslepky vyplňují překážková čidla: skutečné flow kamery sledující terén jako na dražších dronech řady Mavic. Řada Mini přitom doposud disponovala pouze spodními dálkoměry.

Bohatší výbava by mohla signalizovat některé pokročilejší funkce z ranku autopilota. Třeba automatické sledování osoby Active Track. Mini 3 Pro má podle fotografií také přepracovaný gimbal, lepší 4K kameru a větší 2 453mAh baterii. To vše při dodržení vzletové hmotnosti do 249 gramů.

Nízká hmotnost je klíčová, optikou nových pravidel pro piloty dronů v zemích EU totiž spadá podobná kvadrokoptéra do nejnižší a nejméně regulované kategorie letounů.

S podobnou kvadrokoptérou pak může pilot při splnění obecných bezpečnostních pouček vzlétnout třeba i v parku plném pejskařů, což je u kvadrokoptér s vyšší hmotností problém. V jejich případě je totiž třeba dodržet bezpečný odstup od lidí.

Ještě rok v přechodném období

Ovšem pozor, s celounijními pravidly pro drony je zatím určitá potíž, nacházíme se totiž v přechodném období a na trhu zatím nejsou drony, které by byly vyzbrojené evropským štítkem třídy C0-C4 (viz tabulka níže).



Toto je budoucnost: Třídy dronů C0 až C4. V praxi ale ještě neexistují (Zdroj: EASA)

Na drony bez štítku se proto pohlíží podle původní tabulky (viz níže), která je přísnější už u dronů se vzletovou hmotností nad 500 gramů (řada Mavic apod.).



A toto je současnost. Všimněte si, že tu chybí ekvivalent třídy C1 (Zdroj: EASA)

Malý dron DJI Mini nicméně v obou případech spadá do nejnižší kategorie (<250 g/C0) a můžete s ním létat podobným způsobem jako třeba s drakem. I v tomto případě je tedy sice zakázáno létat nad skupinami nezapojených lidí, nicméně je už možné přelétnout nad nezapojenými jednotlivci – třeba zrovna nad pejskařem, běžcem a dalším návštěvníkem parku.

Přechodné období by mělo skončit 1. ledna 2023. Výrobci tedy mají 9 měsíců na to, aby další modely svých dronů už snad konečně vyzbrojili kýženými štítky, které vše zjednoduší a zpřehlední.