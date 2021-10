Podívejte se vývoj cen nemovitostí. Sreality jej zpřístupní po přihlášení

Služba Sreality.cz vám teď umožní nahlédnout na vývoj cen v dané lokalitě, a to od června 2014 do současnosti. Data převádí do grafické podoby a cenu vždy odvozuje od metru čtverečního zastavěné plochy. Jako obvykle můžete sáhnout po různých filtrech – zajímají vás spíše nájmy? Nebo prodej pozemků?

Ale pozor, Seznam se spoléhá čistě na svá data. Může to být limitující, byť se dlouhodobě jedná o největší tuzemskou službu tohoto typu. V menších obcích tak data nemusí být příliš zajímavá. Vývoj cen si zobrazíte zdarma, ale až po přihlášení k účtu Seznam.



Sreality zvlášť vypichují ceny nejpoptávanějších bytů

Zdroje: Blog Seznam.cz