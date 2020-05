Podívejte se na Windows z roku 1990. Před 30 lety přišly Windows 3.0 a líbily se nám

22. května roku 1990 neuplynuly ještě ani dva měsíce od zrušení Československé socialistické republiky, a pokud už měla některá z pokrokovějších domácností nějaký ten počítač, tak zpravidla herní osmibit s připojeným černobílým merkurem.

Na západ od Aše se ale tou dobou začaly na pultech obchodů s osobními počítači pomalu objevovat krabice s novým operačním systémem Windows 3.0!

Ano, dnes je to přesně třicet let od uvedení třetích Windows, které už konečně začaly připomínat použitelný operační systém, pomohly Microsoftu definitivně zvítězit na poli desktopových operačních systémů nad konkurencí, no a nakonec i položily základ pro ještě mnohem úspěšnější sérii Windows 9x.

Požadavky pro běh Windows 3.0 Špičkový procesor Intel 8086/8088 a vyšší

a vyšší Nehorázný 1 MB RAM (2 MB pro procesory Intel 80386)

(2 MB pro procesory Intel 80386) Ohromných 6 MB místa na disku

místa na disku Skvělý MS-DOS ve verzi 3.1 a vyšší

S pochopitelným zpožděním se nakonec Windows 3.x dostaly i do Československa a následující roky jsme si je kopírovali z diskety na disketu a nehledě na jakoukoliv licenční politiku. Byly to divoké roky.

Pirátství pomohlo v rozmachu

Pirátství bylo v podstatě tehdejším distribučním standardem v postkomunistických zemích, software byl totiž ještě velmi drahý, Microsoftu se to ale nakonec vyplatilo, celá devadesátá léta totiž platilo, že jsou Windows a PC synonymem domácího počítače i pracovní stanice. A přes veškerou snahu ostatních to vlastně platí dodnes.

Na přelomu 80. a 90. let to ale ještě samozřejmost nebyla a trh byl mnohem barevnější než dnes, kdy máme na desktopu k dispozici v podstatě jen Windows, MacOS a linuxové systémy.

Windows jako nadstvaba MS-DOS

Windows 3.x rozpracovaly základní GUI prvky které používáme dodnes. Tedy okna, která lze přesouvat, zvětšovat a zmenšovat do podoby ikon dokovaných při spodním okraji monitoru.



První verze Windows byly v podstatě jen grafickou nadstavbou nad textových operačním systémem MS-DOS, ze kterého jsme je také spouštěli příkazem win

Windows tehdy sice ještě neměly hlavní panel, nabídku Start a oznamovací oblast s hodinami, právě minimalizace spuštěných programů k dolnímu okraji ale dávala tušit, co přijde příště.



A toto je už desktop Windows 3.0 s odzbrojující tapetou s 3D figurkami – před třiceti lety to lidem prostě připadalo normální a vkusné

Připomeňte si Windows 3.0 v komentované galerii, nainstalovali jsme je totiž na virtuální počítač VirtualBox a připomenuli si přelom 80. a 90. let minulého století.