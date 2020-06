Podívejte se na Thinkbook Plus s e-ink displejem na víku

Když to Lenovo představilo na CESu, klidně bychom řekli, že jde o prototyp, který se do prodeje nedostane. Přesto ale hodně netradiční Thinkbook Plus dorazil i na náš trh.

Zaujme především dotykovým e-ink displejem na vnější straně. I v zavřeném stavu tedy vidíte informace na víku a současně můžete notebook používat v úsporném režimu bez svítícího hlavního displeje.



e-ink na víku u jiného notebooku nenajdete

Samotný notebook je docela obyčejný, běžné komponenty pohánějí běžný matný displej. Který ale není dotykový. Při klasickém používá se tedy notebook chová jako úplně tuctový stroj. Teprve když jej zavřete nebo jen otočíte máte před sebou inovaci.



Uvnitř jde o klasický notebook s běžnou výbavou.

Snad jen čtečka otisků v bočním vypínači není obvyklá

Dotykový e-ink displej má svou vlastní aplikaci, ve které můžete vytvářet perem nebo prstem poznámky případně si číst elektronické knihy ve formátech ePub a Mobi. Vytvořené poznámky můžete ukládat do počítače jako obrázek nebo text, chybí tu ale lepší integrace například s Microsoft OneNote.



Dotykový vnější displej používá svou vlastní aplikaci

Asi největší problém představuje nedotykový vnitřní displej. Při psaní poznámek tak musíte přecházet mezi klávesnicí a psanými poznámkami zavíráním nebo otáčením displeje.



Nakreslené poznámky můžete sdílet zpět do počítače

Koncept je to tedy rozhodně zajímavý, ale nejsem si jist, jestli měl z fáze konceptu rovnou zamířit na komerční trh. U nás se Lenovo ThinkBook Plus 20TG001WCK prodává za zhruba 37 tisíc, což v konfiguraci Core i5-10210U ● 8GB RAM ● 512 GB SSD ● 13,3" FullHD displej představuje zhruba deset tisíc navíc oproti podobným strojům bez vnějšího displeje.

Každopádně stojí za to jej vidět alespoň na fotkách a videu jako netradiční zajímavost. A pokud jste hodně odvážní, můžete mu dát šanci.