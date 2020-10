Podívejte se na pět technologii, které se možná dostanou do příštího Photoshopu

Adobe v těchto dnech představuje novinky na své výroční konferenci MAX. Její nedílnou součástí jsou i sneaks – nejrůznější technologické experimenty, na kterých inženýři zrovna pracují. Mohou se objevit třeba v příští aktualizaci Photoshopu, Premiere Pro apod., anebo Adobe usoudí, že je to sice zajímavá hračka, ale bez další budoucnosti.

Jelikož se letošní MAX odehrává za zavřenými dveřmi a v podstatě jen na YouTube, sneaks přišly o svůj tradiční galavečer s některou s hollywoodských hvězd a Adobe všechny ukázky rovnou vypustil na svůj kanál, kde je najdete pod zkratkou Adobe MAX Sneaks 2020.

Je jich celá hromada, a tak jsme vybrali ty nejzajímavější.

TypographicBrushes

Představte si, že budete hledat nějaký ručně psaný font, ale bez valného výsledku. Mohl by to vyřešit právě tento experiment, kdy stylusem a patřičným softwarovým štětcem obtáhnete jen několik znaků písma na displeji, načež program dopočítá, jak by vypadaly všechny znaky abecedy a rovnou váš styl použije na ostatní text.

Scantastic

Programů, které využívají fotogrammetrii k tvorbě 3D modelů z běžných fotografií, je celá plejáda. Stačí předmět nafotit ze všech stran, načež software z rozdílů dopočítá, jak předmět asi skutečně vypadá. Scantastic dělá to samé, podle ukázky však fotogrammetrický výpočet v cloudu zvládá velmi dobře a vytvořený 3D model umí rovnou zobrazit i v rozšířené realitě.

PhysicsWhiz

V dalším experimentu si autor klade otázku, jak zlepšit práci při přípravě 3D scény na počítači. Vytvořil proto program, kde se softwarové 3D objekty chovají jako v reálném světě – dodržují zákony fyziky. Můžete s nimi tedy předvídatelně hýbat. Když upustíte kvádr, spadne. Když vezmete hromadu 3D modelů tužek a upustíte je do nádoby, prostě do ní všechny spadnou (podívejte se na čas 03:20). N2co takového běžné 3D modelační programy neumějí a nejsou proto tak při přesouvání 3D objektů tak intuitivní.

ComicBlast

Představte si, že máte za úkol vytvořit třicetistránkový komiks. Autor psané předlohy dodal scénář, vy kreslíte obrázky, ale pak je třeba vše složit dohromady, text vložit do bublin a tak podobně. ComicBlast toto všechno zvládne, analyzuje totiž obsah textu scénáře třeba ve Wordu a automaticky vše rozdělí do jednotlivých obrazových scén včetně bublin.

2DPlus

Na závěr ještě jedeno video. Tentokrát se týká Illustrátoru a experimentální funkce, která 2D objektům přidává tak trochu další rozměr – perspektivu. Autor to ukazuje na vektorových objektech budov. Když jednu budovu přemístí myší za jinou, nedojde pouze k prostému překrytí, ale i k automatickému zmenšení, protože budova je přece tím pádem dále od pozorovatele.